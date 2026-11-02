No hay evidencia de que Asfura dijera que con L4,000 al mes se come carne todos los días

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que afirma que con 4,000 lempiras al mes una persona puede comer carne y pollo todos los días, pero que los hondureños quieren comer langosta.
Sin embargo, no hay evidencia pública que respalde esa frase. Una búsqueda en Google y una revisión de las cuentas oficiales de la Presidencia no encontraron registros de la supuesta declaración.
Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó que el mandatario no la realizó.
“Con 4,000 lempiras al mes se come carne y pollo todos los días. Pero el hondureño quiere comer langosta. No se quejen.” dice el texto sobrepuesto en una imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 1 de noviembre.
La publicación circula en medio de cuestionamientos por el encarecimiento de los alimentos y las dificultades de los hogares hondureños para cubrir sus gastos básicos.
En julio de 2026, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OBSAN-UNAH) reportó que la canasta básica alimentaria aumentó aproximadamente 800 lempiras entre junio de 2025 y junio de 2026, equivalente a un incremento de 6.16% en los 30 productos monitoreados.
Sin embargo, el viceministro de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, sostuvo que el aumento durante ese período fue de 244 lempiras. El funcionario atribuyó las variaciones a factores como el incremento de los combustibles, la sequía y los costos de producción.
No hay evidencia
EH Verifica realizó búsquedas en Google con las palabras clave “Nasry Asfura +carne + pollo + 4000” y los resultados no permitieron localizar publicaciones de medios de comunicación ni registros que confirmaran que el presidente Asfura haya pronunciado esas palabras.
También, se realizaron búsquedas textuales de la frase completa en diferentes motores de búsqueda y redes sociales. Tampoco se encontraron registros independientes que permitieran establecer que Asfura hizo esa afirmación.
Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de la Presidencia de Honduras en Facebook, X e Instagram, sin encontrar publicaciones, comunicados o mensajes que respalden la frase que aparece en la imagen.
En las publicaciones disponibles en esas cuentas tampoco se localizaron videos, fotografías, comunicados o textos que documenten la supuesta afirmación.
Además, en comunicación con EH Verifica, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, negó que el presidente haya realizado esa afirmación.
“Es falso”, confirmó Ordóñez.
Por lo tanto, es falso que Nasry Asfura haya dicho que con 4,000 lempiras al mes se come carne todos los días.