No hay evidencia de que Asfura dijera que con L4,000 al mes se come carne todos los días

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que atribuye al presidente de Honduras, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que afirma que con 4,000 lempiras al mes una persona puede comer carne y pollo todos los días, pero que los hondureños quieren comer langosta. Sin embargo, no hay evidencia pública que respalde esa frase. Una búsqueda en Google y una revisión de las cuentas oficiales de la Presidencia no encontraron registros de la supuesta declaración. Además, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó que el mandatario no la realizó. “Con 4,000 lempiras al mes se come carne y pollo todos los días. Pero el hondureño quiere comer langosta. No se quejen.” dice el texto sobrepuesto en una imagen publicada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 1 de noviembre.

La publicación circula en medio de cuestionamientos por el encarecimiento de los alimentos y las dificultades de los hogares hondureños para cubrir sus gastos básicos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En julio de 2026, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OBSAN-UNAH) reportó que la canasta básica alimentaria aumentó aproximadamente 800 lempiras entre junio de 2025 y junio de 2026, equivalente a un incremento de 6.16% en los 30 productos monitoreados. Sin embargo, el viceministro de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fernando Fortín, sostuvo que el aumento durante ese período fue de 244 lempiras. El funcionario atribuyó las variaciones a factores como el incremento de los combustibles, la sequía y los costos de producción.

No hay evidencia