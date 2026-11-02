Capturan a"La Colocha", supuesta operadora de la MS-13, en Chamelecón

San Pedro Sula. Una mujer de 26 años fue detenida en Chamelecón, San Pedro Sula, durante un operativo policial que buscaba ubicar a presuntos integrantes de estructuras criminales que operan en ese sector de Cortés. La sospechosa fue identificada como María Elena Chávez Mejía, conocida con el alias de "La Colocha".

Según las investigaciones policiales, tendría alrededor de un año de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), donde supuestamente desempeñaría el rango de "traca" y estaría vinculada con la venta y distribución de drogas en su colonia y zonas cercanas. La captura fue realizada mediante labores de vigilancia y seguimiento en las que participaron agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) y agentes de otras subdivisiones. De acuerdo con el reporte policial, Chávez Mejía registra una detención previa, ocurrida el 14 de marzo de este año, por una acusación relacionada con tráfico de drogas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse