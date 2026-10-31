A Támara envían a presuntos miembros de la MS-13 tras decomiso de fusiles en Choloma

Los dos hombres fueron detenidos en flagrancia el pasado 25 de octubre, durante una saturación policial ejecutada en la colonia 11 de Abril, en el sector Kilómetro, donde las autoridades decomisaron armas de grueso calibre, municiones y varias dosis de droga.

La resolución fue emitida por los juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, luego de que agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con el Ministerio Público, presentaran las pruebas recabadas durante las investigaciones.

Choloma, Cortés. Un juez dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes fueron capturados durante un operativo policial en el municipio de Choloma, Cortés.

Uno de los procesados fue identificado como Rony Omar Barahona García, conocido con el alias de “Ready”, a quien las autoridades señalan como supuesto gatillero de la estructura criminal desde hace cinco años. Según el informe policial, también se encargaba de la venta y distribución de drogas en la zona.

El expediente policial indica que Barahona García registraba antecedentes por portación ilegal de armas y tenía una orden de captura pendiente por los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

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El segundo imputado es Luis Enrique Gálvez López, alias “El Chino”, señalado por las autoridades como supuesto gatillero con nueve años de trayectoria dentro de la organización criminal. De acuerdo con las investigaciones, su función era brindar seguridad a los distribuidores de droga en las colonias 11 de Abril, Infop y Seden.

Durante el operativo, los agentes decomisaron dos fusiles AR-15, un lanzagranadas, tres cargadores y 92 cartuchos calibre .223 milímetros, además de proyectiles calibre 40 milímetros para lanzagranadas.

A la lista de evidencias se suman 46 envoltorios con supuesta marihuana, 40 dosis de presunta cocaína y dos teléfonos celulares, que serán utilizados como parte de las investigaciones.

El Ministerio Público presentó cargos contra ambos por los delitos de asociaciones terroristas, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido agravado bajo la modalidad de terrorismo y tráfico de drogas.