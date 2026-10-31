Entregan bono de 4,000 lempiras para familias vulnerables por la sequía

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno inició la segunda fase de ayuda humanitaria con el lanzamiento del Bono Honduras Nos Une, destinado a 8,000 familias, y la reactivación de la Operación de Respuesta a la Sequía 2026, que contempla la distribución de raciones de alimentos a 46,500 hogares durante noviembre. El lanzamiento oficial del Bono Honduras Nos Une de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se realizó en el municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque, donde se llevó a cabo una primera entrega piloto a 690 familias de escasos recursos. Cada hogar recibió un apoyo de 4,000 lempiras para fortalecer su protección social.

La actividad fue coordinada por la viceministra de Regulación y Coordinación para el Desarrollo y Protección Social, Eva López, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta primera intervención marca el inicio de un proceso de entregas que se desarrollará en los próximos días en otros municipios priorizados del país, entre ellos Alubarén, La Venta, Sabanagrande, San Juan de Flores, Santa Lucía y Tatumbla, en el departamento de Francisco Morazán; San Marcos de la Sierra, en Intibucá; y Santa Ana, en La Paz. De acuerdo con las autoridades, la inversión para beneficiar a las familias de estos municipios será de aproximadamente 32 millones de lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con esta iniciativa, la Secretaría de Desarrollo Social busca avanzar hacia un enfoque de protección social adaptativa para las familias más vulnerables. Según la institución, el bono representa una respuesta a las necesidades de los hogares afectados, particularmente en las zonas donde se registraron pérdidas de cosechas.

El Bono Honduras Nos Une es un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social con el respaldo del PNUD y en alianza con la empresa TENGO, a través de sus puntos de servicio y una billetera electrónica. Según las autoridades, este mecanismo permitirá realizar transferencias mediante herramientas digitales y de manera simultánea, con el propósito de descentralizar los pagos, evitar aglomeraciones y desarrollar las entregas de forma ordenada. Las autoridades informaron que los municipios beneficiados fueron seleccionados a partir de un análisis de los 298 municipios del país, en el que se cruzó información social, económica y territorial para identificar las zonas donde convergen mayores niveles de vulnerabilidad y riesgo climático.

Respuesta a la sequía

La iniciativa se suma a otros programas de la Sedesol destinados a fortalecer la seguridad alimentaria, entre ellos la Operación de Respuesta a la Sequía 2026, que contempla la entrega de sacos de alimentos a 46,500 hogares afectados por la sequía.