Siguatepeque prohíbe fiestas y actividades relacionadas con Halloween

Siguatepeque, Honduras.- La Alcaldía Municipal de Siguatepeque anunció este viernes la prohibición de fiestas, celebraciones y actividades relacionadas con Halloween dentro de esa jurisdicción.
Mediante el comunicado, la municipalidad señaló que la decisión busca preservar el orden, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes. Sin embargo, no detalló cuáles serán las sanciones para quienes incumplan la prohibición.
La medida fue comunicada por el Departamento de Justicia Municipal, que pidió a la población, organizadores de eventos y propietarios de establecimientos comerciales respetar y acatar la disposición de las autoridades locales.
La disposición se conoce en medio de la controversia que ha surgido en Honduras por las celebraciones de Halloween, una festividad que cada 31 de octubre se caracteriza por fiestas de disfraces, reuniones, concursos y actividades recreativas en distintos sectores del país.
En los últimos días, otras municipalidades también han anunciado restricciones a las actividades relacionadas con esta fecha. Entre ellas figuran localidades de Comayagua y Santa Rosa de Copán, donde las autoridades han comunicado medidas para limitar las celebraciones.
El tema también ha llegado al Congreso Nacional. La diputada Dunia Jiménez presentó una iniciativa orientada a prohibir que los centros educativos públicos y privados organicen o promuevan actividades de Halloween, como fiestas, festivales y concursos de disfraces.
Pese a las restricciones anunciadas en algunas localidades, Halloween mantiene presencia en Honduras, principalmente mediante fiestas privadas, eventos en establecimientos comerciales y actividades temáticas en centros de entretenimiento. En ciudades como San Pedro Sula, estas celebraciones han reunido en años anteriores a personas que participan en concursos de disfraces y reuniones alusivas a la fecha.