Siguatepeque prohíbe fiestas y actividades relacionadas con Halloween

Siguatepeque, Honduras.- La Alcaldía Municipal de Siguatepeque anunció este viernes la prohibición de fiestas, celebraciones y actividades relacionadas con Halloween dentro de esa jurisdicción.

Mediante el comunicado, la municipalidad señaló que la decisión busca preservar el orden, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes. Sin embargo, no detalló cuáles serán las sanciones para quienes incumplan la prohibición.

La medida fue comunicada por el Departamento de Justicia Municipal, que pidió a la población, organizadores de eventos y propietarios de establecimientos comerciales respetar y acatar la disposición de las autoridades locales.