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Desvelan votos del Balón de Oro 2026: Kane superó a Mbappé por muy poco y Yamal quedó lejos

France Football dio a conocer las votaciones del Balón de Oro 2026 y la clasificación fue muy ajustada para ganar el premio.

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 15:15 -
  • Juan Carlos Miranda
Desvelan votos del Balón de Oro 2026: Kane superó a Mbappé por muy poco y Yamal quedó lejos
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La revista France Football desveló este viernes las puntuaciones del Balón de Oro 2026, que le ganó Harry Kane de manera muy ajustada a Kylian Mbappé y Lamine Yamal quedó lejos. Así fueron las votaciones al galardón.
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Es de las ediciones más ajustadas de la historia del prestigioso galardón, más incluso que la de 2024, cuando Rodri se alzó con el Balón de Oro por tan solo 41 puntos de diferencia sobre Vinicius. Según había confirmado el director de France Football, Vincent Garcia, la emoción y el suspense imperaron hasta el final y ninguno de los candidatos supo el lunes, al viajar a Londres, si había conseguido el Balón de Oro.
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Harry Kane, según desvela L’Équipe, rrecibió la máxima puntuación de los periodistas en 40 ocasiones, frente a las 23 de Kylian Mbappé, lo que supuso la cuarta diferencia más ajustada de la historia entre los dos principales aspirantes. Lamine Yamal, por su parte, fue elegido mejor jugador 13 veces.
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20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain), 12 puntos.
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19. Joao Neves (Portugal, Paris Saint-Germain), 15 puntos.
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18. Marc Cucurella (España, Real Madrid), 16 puntos.
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17. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 26 puntos.
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16. Ferran Torres (España, FC Barcelona, Paris Saint-Germain desde agosto de 2026), 44 puntos.
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15. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 57 puntos.
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14. Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain), 59 puntos.
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13. Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain), 65 puntos.
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12. Pau Cubarsi (España, FC Barcelona), 101 puntos.
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11. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 107 puntos.
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10. Fabián Ruiz (España, París Saint-Germain), 201 puntos.
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9. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich), 296 puntos.
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8. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 378 puntos.
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7. Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain), 418 puntos.
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6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, París Saint-Germain), 541 puntos.
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5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), 612 puntos.
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4. Rodri (España, Manchester City, FC Barcelona desde agosto de 2026), 726 puntos.
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3. Lamine Yamal (España, FC Barcelona), 881 puntos. El delantero español quedó en tercer lugar de las votaciones del Balón de Oro.
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2. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 1.027 puntos. El delantero francés se quedó muy cerca de ganar el Balón de Oro.
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1. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), 1.055 puntos. El delantero inglés le ganó el Balón de Oro a Mbappé por una diferencia de 28 puntos.
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