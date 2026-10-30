Desvelan votos del Balón de Oro 2026: Kane superó a Mbappé por muy poco y Yamal quedó lejos

Es de las ediciones más ajustadas de la historia del prestigioso galardón, más incluso que la de 2024, cuando Rodri se alzó con el Balón de Oro por tan solo 41 puntos de diferencia sobre Vinicius. Según había confirmado el director de France Football, Vincent Garcia, la emoción y el suspense imperaron hasta el final y ninguno de los candidatos supo el lunes, al viajar a Londres, si había conseguido el Balón de Oro.