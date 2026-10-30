Piden a estadounidenses en Honduras evitar Puerto Cortés ante amenazas de atentados

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió este viernes una alerta de seguridad tras conocer información divulgada por la Secretaría de Seguridad sobre posibles amenazas de atentados contra infraestructura estratégica en Puerto Cortés, Cortés, zona norte de Honduras.
De acuerdo con el aviso, las amenazas estarían dirigidas contra estructuras como puentes e instalaciones portuarias, por lo que la representación diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar transitar por esa zona durante este fin de semana.
La Embajada también pidió mantenerse informados a través de los medios de comunicación locales y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades hondureñas.
En el comunicado, la sede diplomática indicó que continúa dando seguimiento a la situación y que mantiene comunicación con la Secretaría de Seguridad para monitorear cualquier novedad relacionada con la amenaza.
Asimismo, reconoció la respuesta del Gobierno de Honduras ante la situación y destacó la actuación de las autoridades frente a la información divulgada.
Investigaciones del "atentado"
El subcomisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, informó que dos equipos trabajan en el caso y que el ciudadano vinculado con los mensajes fue requerido la tarde del jueves 29 de octubre. Las autoridades buscan establecer su perfil, así como sus costumbres, movimientos y relaciones interpersonales.
Ruiz explicó que al sospechoso le decomisaron varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias de laboratorio. Los resultados, junto con la información recopilada en el trabajo de campo, permitirán a los investigadores confirmar o descartar el alcance de las amenazas y elaborar un informe para las autoridades policiales, la Secretaría de Seguridad y, si corresponde, el Ministerio Público.
Como parte de las diligencias, los investigadores también entrevistaron al ciudadano y realizaron inspecciones en su lugar de trabajo y residencia. La Policía está a la espera de los reportes de esas revisiones para incorporarlos al expediente.
El jefe de la DPI agregó que se están tomando declaraciones a otras personas y revisando sistemas de videovigilancia públicos y privados para obtener más información sobre el caso.
La investigación se originó luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) proporcionara información sobre mensajes que habría difundido un individuo en redes sociales, en los que supuestamente expresaba su intención de utilizar artefactos explosivos contra puentes e instalaciones portuarias de Puerto Cortés. La Secretaría de Seguridad también informó que se indagan posibles vínculos del señalado con una estructura criminal transnacional.