Piden a estadounidenses en Honduras evitar Puerto Cortés ante amenazas de atentados

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió este viernes una alerta de seguridad tras conocer información divulgada por la Secretaría de Seguridad sobre posibles amenazas de atentados contra infraestructura estratégica en Puerto Cortés, Cortés, zona norte de Honduras. De acuerdo con el aviso, las amenazas estarían dirigidas contra estructuras como puentes e instalaciones portuarias, por lo que la representación diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar transitar por esa zona durante este fin de semana. La Embajada también pidió mantenerse informados a través de los medios de comunicación locales y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades hondureñas.

En el comunicado, la sede diplomática indicó que continúa dando seguimiento a la situación y que mantiene comunicación con la Secretaría de Seguridad para monitorear cualquier novedad relacionada con la amenaza. Asimismo, reconoció la respuesta del Gobierno de Honduras ante la situación y destacó la actuación de las autoridades frente a la información divulgada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse





Investigaciones del "atentado"