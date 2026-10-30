Estados Unidos ofrece 10 millones de doláres por la captura de “El Porky”

Tegucigalpa, Honduras.- Una recompensa de hasta 10 millones de dólares ofrece el Gobierno de Estados Unidos por información que permita localizar y lograr el arresto o condena de Yulan Adonay Archaga Carías, conocido con el alias de “El Porky”, señalado como uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa difundió el aviso mediante sus redes sociales, en el que solicita la colaboración de cualquier persona que tenga información sobre el paradero del hondureño.

De acuerdo con el cartel divulgado por las autoridades estadounidenses, Archaga Carías figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI por presuntos vínculos con delitos de crimen organizado, tráfico de drogas y tráfico de armas.