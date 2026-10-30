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Estados Unidos ofrece 10 millones de doláres por la captura de “El Porky”

El Gobierno estadounidense busca obtener datos que conduzcan al arresto o condena de Yulan Adonay Archaga Carías, señalado como líder de la MS-13 en Honduras

Estados Unidos ofrece 10 millones de doláres por la captura de “El Porky”

Arte gráfico proporcionado por la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa de Yulan Adonay Archaga Carías, conocido con el alias de “El Porky”.

Tegucigalpa, Honduras.- Una recompensa de hasta 10 millones de dólares ofrece el Gobierno de Estados Unidos por información que permita localizar y lograr el arresto o condena de Yulan Adonay Archaga Carías, conocido con el alias de “El Porky”, señalado como uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa difundió el aviso mediante sus redes sociales, en el que solicita la colaboración de cualquier persona que tenga información sobre el paradero del hondureño.

De acuerdo con el cartel divulgado por las autoridades estadounidenses, Archaga Carías figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI por presuntos vínculos con delitos de crimen organizado, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Actualizan la lista de los más buscados en Honduras

La recompensa de hasta 10 millones de dólares está condicionada a la entrega de información que contribuya a su arresto y/o condena, según el anuncio oficial.

Para recibir información, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) habilitó el número +1-832-267-1688, al que se pueden enviar pistas mediante llamadas o mensajes por WhatsApp, Signal y Telegram.

Las autoridades estadounidenses indicaron que las identidades de las personas que proporcionen información se mantendrán estrictamente confidenciales y que se aceptan pistas de cualquier tipo.



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Redacción La Prensa
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