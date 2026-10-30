Destituyen a la ministra de Educación, al comisionado del IHTT y al director del IHMA

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de la República, Nasry Asfura, destituyó este viernes a la ministra de Educación, Arely Argueta, al comisionado del Intituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, y al director Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo. La sorpresiva decisión del mandatario hondureño fue anunciada por el ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, mediante una conferencia de prensa desde Casa Presidencial.

El titular de Prensa detalló que los ahora exfuncionarios fueron destituidos de sus respectivos cargos tras una evaluación en la que los resultados arrojaron un bajo rendimiento en las instituciones que dirigían. Las autoridades gubernamentales no revelaron quienes serán los sustitutos de los funcionarios destituidos, por lo que en las próximas horas podrían darse los primeros nombramientos tras la repentina determinación.

Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, indicó, en declaraciones a Hoy Mismo, que el presidente Nasry Asfura y su equipo de trabajo ya están evaluando varios perfiles que podrían ocupar los cargos vacantes. El funcionario advirtió que no se descartan nuevos movimientos en los próximos días. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ya suman cuatro los funcionarios destituidos por Asfura

Con las destituciones de la ministra de Educación, el comisionado del IHTT y el director del IHMA ya suman cuatro los funcionarios removidos en nueve meses del gobierno de Nasry Asfura. Cabe recordar que en agosto pasado, el presidente de la República realizó su primer cambio en el gabinete, al despedir al entonces ministro de Comunicaciones, José Argueta, hermano de Arely Argueta, y en su lugar nombró a Héctor Ordóñez.

Emilio Maldonado habla tras ser removido de su cargo

Emilio Maldonado, excomisionado del IHTT, se pronunció luego de que el presidente Nasry Asfura decidió decidió removerlo de su cargo dentro de la administración pública. El exfuncionario dijo que el mandatario tiene la potestad y los criterios evaluativos para realizar los cambios necesarios en su gabinete de gobierno.

Maldonado, quien alrededor de nueve meses como comisionado del IHTT, mencionó que no existió ninguna diferencia ni ruptura en las relaciones de trabajo con el mandatario. "Vamos a estar siempre desde otra trinchera apoyando para que todo esto salga de la mejor manera posible", aseguró en declaraciones a Hoy Mismo.

Reacciones desde la oposición