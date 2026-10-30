"Soy un hombre honesto": Edwin Hernández al llegar a juzgados por muerte de Vianka García

“Soy un hombre correcto”, expresó Edwin Alexander Hernández al llegar a los juzgados de San Pedro Sula para comparecer en la audiencia inicial por la muerte de su esposa, Vianka Ninoska García López, ocurrida el pasado 16 de julio en La Lima, Cortés.
Al ser consultado sobre por qué decidió entregarse a las autoridades, Hernández manifestó que lo hizo precisamente porque se considera un hombre correcto.
Durante su llegada a los tribunales, también fue consultado sobre si se arrepentía de lo ocurrido. Ante la pregunta, el imputado asintió con la cabeza en señal de afirmación, sin ampliar su respuesta.
Hernández enfrenta un proceso judicial por suponerlo responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de su pareja, quien perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego.
El crimen ocurrió durante la madrugada del jueves 16 de julio de 2026, en una vivienda de la colonia Planeta, en el municipio de La Lima, Cortés.
De acuerdo con las investigaciones del caso, Vianka recibió un disparo en la cabeza dentro de su vivienda, donde también se encontraban sus cuatro hijos menores de edad. La mujer tenía 35 años.
Después de lo ocurrido, Hernández fue señalado como el principal sospechoso y permaneció fuera del alcance de las autoridades durante varios meses, mientras avanzaban las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen.
Durante octubre, el acusado reapareció mediante videos difundidos en redes sociales, en los que reconoció su responsabilidad en lo ocurrido, pidió perdón a los familiares de la víctima y anunció que se presentaría voluntariamente ante la justicia.
El 26 de octubre, Hernández se entregó a las autoridades policiales en la aldea Jaral, municipio de Santa Rita, departamento de Copán. Su presentación se realizó con el acompañamiento de personas que facilitaron el acercamiento con la Policía.
Tras su entrega a las autoridades, el imputado sostuvo que el disparo contra su pareja fue accidental y que había consumido bebidas alcohólicas antes del hecho. Esta versión forma parte de las declaraciones que deberán ser valoradas durante el proceso.
Posteriormente, durante la audiencia de declaración de imputado, un juzgado dictó detención judicial en su contra y ordenó su traslado al centro penitenciario de El Progreso, Yoro, mientras se desarrollaban las siguientes etapas judiciales.
En la audiencia inicial de este viernes, el Ministerio Público y la defensa deberán presentar los elementos correspondientes para que el juzgado determine si existen indicios suficientes para dictar un auto de formal procesamiento o resolver conforme a derecho.