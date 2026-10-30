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Taxista Elvis Barahona fue acribillado frente a sus pasajeros en Comayagua

El joven Elvis Barahona conducía la unidad 069 cuando fue atacado por hombres que se conducían en motocicleta a inmediaciones del barrio Arriba

Taxista Elvis Barahona fue acribillado frente a sus pasajeros en Comayagua
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Un conductor de taxi fue asesinado a balazos por desconocidos que se conducían en una motocicleta, en un hecho violento ocurrido en el barrio Arriba de la ciudad de Comayagua, en el departamento del mismo nombre.
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La víctima fue identificada como Elvis Barahona, originario de la colonia Primero de Mayo, quien conducía la unidad de transporte con número de registro 069.
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De acuerdo con la información preliminar, los atacantes interceptaron el taxi y dispararon contra el conductor, quitándole la vida en el lugar.
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En el mismo hecho, una joven que viajaba como pasajera resultó herida por arma de fuego.

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La joven herida fue trasladada hacia el hospital Santa Teresa para recibir atención médica especializada.

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Los demás pasajeros que se transportaban en la unidad salieron ilesos del ataque, según la información preliminar sobre lo ocurrido.
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Tras perpetrar el hecho, los responsables huyeron rápidamente del lugar a bordo de la motocicleta en la que se movilizaban.
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Agentes de la Policía se desplazaron al lugar para realizar las primeras diligencias y recopilar información que permita esclarecer el crimen.
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Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del ataque contra Barahona ni han informado sobre la identidad de los responsables.
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Las investigaciones continuarán para determinar qué motivó el asesinato de Elvis Barahona y dar con el paradero de los sospechosos.
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