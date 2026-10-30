Taxista Elvis Barahona fue acribillado frente a sus pasajeros en Comayagua

Un conductor de taxi fue asesinado a balazos por desconocidos que se conducían en una motocicleta, en un hecho violento ocurrido en el barrio Arriba de la ciudad de Comayagua, en el departamento del mismo nombre.
La víctima fue identificada como Elvis Barahona, originario de la colonia Primero de Mayo, quien conducía la unidad de transporte con número de registro 069.
De acuerdo con la información preliminar, los atacantes interceptaron el taxi y dispararon contra el conductor, quitándole la vida en el lugar.
En el mismo hecho, una joven que viajaba como pasajera resultó herida por arma de fuego.
La joven herida fue trasladada hacia el hospital Santa Teresa para recibir atención médica especializada.
Los demás pasajeros que se transportaban en la unidad salieron ilesos del ataque, según la información preliminar sobre lo ocurrido.
Tras perpetrar el hecho, los responsables huyeron rápidamente del lugar a bordo de la motocicleta en la que se movilizaban.
Agentes de la Policía se desplazaron al lugar para realizar las primeras diligencias y recopilar información que permita esclarecer el crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del ataque contra Barahona ni han informado sobre la identidad de los responsables.
Las investigaciones continuarán para determinar qué motivó el asesinato de Elvis Barahona y dar con el paradero de los sospechosos.