Guaimaca inicia eliminación de grafitis de pandillas tras reformas penales

El Congreso Nacional aprobó el 27 de octubre la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, con 119 votos a favor y nueve abstenciones. El paquete incluye reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.