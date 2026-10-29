Guaimaca inicia eliminación de grafitis de pandillas tras reformas penales

El municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, fue el primero en iniciar el proceso de eliminación de marcas y grafitis atribuidos a estructuras criminales, como parte de las acciones impulsadas para combatir a las organizaciones declaradas terroristas en el país.
La intervención busca borrar de espacios públicos y privados los símbolos utilizados por maras, pandillas y otras estructuras criminales para dejar mensajes o identificar territorios. El proceso comenzó en Guaimaca y se enmarca en las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional.
Las reformas penales autorizan a la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y las policías municipales a retirar grafitis y símbolos relacionados con estas organizaciones. Además, establecen que los propietarios de inmuebles privados deberán eliminarlos en un plazo de 24 horas después de recibir la notificación correspondiente.
La normativa también prohíbe volver a colocar expresiones alusivas a esas estructuras y contempla sanciones para quienes elaboren, difundan o coloquen grafitis vinculados con asociaciones terroristas, cuando esas conductas constituyan actos de integración o colaboración con dichos grupos.
El Congreso Nacional aprobó el 27 de octubre la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, con 119 votos a favor y nueve abstenciones. El paquete incluye reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
Las modificaciones también endurecen las penas contra integrantes y cabecillas de estas organizaciones, permiten allanamientos sin orden judicial previa en circunstancias excepcionales y establecen nuevas medidas de control en las cárceles. El decreto entrará en vigor una vez que sea publicado en el diario oficial La Gaceta.