Confirman asistencia de Nasry Asfura a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

San Pedro Sula. El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, confirmó este jueves a EFE la canciller del país centroamericano, Mireya Agüero. Además de confirmar la asistencia de Asfura, Agüero resaltó la importancia de la Cumbre y el hecho de que la XXXI edición, de 2028, se celebrará en Honduras, en un lugar por definir.

La diplomática dijo que ser la sede de la Cumbre Iberoamericana de 2028 para Honduras representa "una recuperación de espacios internacionales importantes" y que "de alguna manera hay un simbolismo detrás en el posicionamiento del país en la arena internacional". Agregó que los 22 miembros del mecanismo de la Cumbre Iberoamericana, en una decisión unánime, compartiendo espacios con Centroamérica, le dieron su apoyo a Honduras en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. "Para nosotros también el mecanismo de Centroamérica, cohesionada con objetivos, retos y desafíos comunes, es importante posicionarse dentro de la comunidad iberoamericana como tal", enfatizó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para Agüero esto también supone "una gran oportunidad que de alguna manera corresponde a este sentido de reconocimiento en que Honduras puede ser un elemento de cohesión dentro de un mundo en que el multilateralismo es sumamente importante cada vez más".