Suspenden audiencia contra exmiembros de la Comisión Permanente tras presentación de recusaciones

Tegucigalpa. La audiencia de declaración de imputado en contra de los exmiembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Moncada, quedó suspendida temporalmente este jueves, luego de que los representantes legales de los acusados presentaran cuatro escritos de recusación ante la jueza Anny Ochoa, que conoce el caso.

Josué Salinas, portavoz del Poder Judicial, detalló que la audiencia estaba programada para desarrollarse esta mañana, pero debió suspenders tras la acción interpuesta por las defensas de los acusados.

Los escritos de recusación consisten en que la defensa de los acusados considera que la jueza tendría un conflicto de interés por su supuesta militancia en el Partido Nacional.

Por lo tanto, la jueza encargada del caso deberá crear un "informe detallado ante la Corte de Apelaciones competente, instancia que será la responsable de conocer y resolver las recusaciones presentadas conforme al Código Procesal Penal", expresó el portavoz del Poder Judicial.

Salinas agregó: "Hasta que no se resuelvan de manera definitiva estos cuatro recursos de recusación, no se podrá determinar una fecha para retomar el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De los 14 implicados, solo 11 se presentaron de forma voluntaria. Luz Angélica Smith, Hugo Rolando Noé Pino, Carlos Alexis Raudales Maradiaga, Karen Vanessa Martínez Barahona, Josué Fabricio Carbajal Sandoval, Juan Alberto Barahona Mejía, Silvia Bessy Ayala Figueroa, Osman Danilo Chávez Guity, Kritza Jerlin Pérez Gallegos, Scherly Melissa Arriaga Gómez y Edgardo Antonio Casaña Mejía.

Linda Francés Donaire Portillo, Luis Redondo y Edis Moncada no se presentaron. En el caso de este último, se había conocido que iba a acudir a la audiencia de forma voluntaria; de momento se ignora por qué habría desistido.