Citan a Fabricio Sandoval a audiencia por acciones de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Fabricio Sandoval deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el próximo jueves 29 de octubre, a las 10:00 de la mañana, luego de ser notificado para una audiencia de imputado, según informó el propio congresista.
A través de una publicación en su cuenta de X, Sandoval, diputado por el departamento de Valle, anunció que acudirá a la cita judicial y vinculó el proceso con las actuaciones relacionadas con la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El parlamentario aseguró que también enfrentará el proceso junto a Naveshna Rovelo, a quien mencionó en su mensaje, y cuestionó las acciones judiciales en su contra.
“Pedirle al CNE que cuente los votos no es delito”, escribió Sandoval, al referirse a la solicitud de realizar un conteo de votos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El diputado calificó el proceso como una persecución política y manifestó que lo enfrentará con el respaldo de sus simpatizantes.
“Vamos a enfrentar esta persecución política con la guía de Dios y la fuerza del pueblo”, expresó en la publicación.
Sandoval también agradeció las muestras de solidaridad recibidas y convocó a sus seguidores a acompañarlo en la Corte Suprema de Justicia el día de la audiencia.
El día jueves 29 octubre a las 10:00 am estaré presente en la Corte Suprema de Justicia, he sido notificado para celebrar audiencia de imputado, pedirle al CNE que cuente los votos no es delito. Junto a @NaveshnaRovelo vamos a enfrentar está persecución política con la guía de Dios y la fuerza del pueblo. Gracias a todas y todos por su solidaridad, nos vemos en la Corte Suprema de Justicia, la verdad nos hará Libre.— Fabricio Sandoval (@FabricioHN1) October 23, 2026
Acusación y delitos
La citación de Fabricio Sandoval se produce en el marco del proceso judicial contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros 13 exintegrantes y funcionarios vinculados a la extinta Comisión Permanente, a quienes el Ministerio Público atribuye un total de 21 delitos relacionados con actuaciones durante su gestión legislativa.
El requerimiento fiscal fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia el 20 de octubre de 2026.
Entre los señalamientos contra los integrantes de la Comisión Permanente figuran presuntos delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
A Luis Redondo, en particular, la Fiscalía le atribuye cuatro delitos: perturbación ilícita, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
El caso también está relacionado con la crisis política y electoral de diciembre de 2025, cuando la Comisión Permanente impulsó un decreto para que se realizara un nuevo escrutinio general de las actas electorales.
La controversia se centra en si ese órgano tenía facultades para adoptar decisiones en nombre del pleno del Congreso Nacional. Desde Libre, algunos diputados han rechazado los señalamientos y han calificado el proceso como una persecución política, mientras que otras figuras han cuestionado la legalidad de las actuaciones de la comisión.
Entre los antecedentes también figura la designación interina de Johel Zelaya como fiscal general y de Mario Morazán como fiscal general adjunto, en noviembre de 2023. Estas decisiones fueron cuestionadas por sectores de la oposición y especialistas en derecho constitucional, quienes pusieron en duda que la Comisión Permanente tuviera atribuciones para realizar esos nombramientos.