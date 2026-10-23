Citan a Fabricio Sandoval a audiencia por acciones de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado Fabricio Sandoval deberá comparecer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el próximo jueves 29 de octubre, a las 10:00 de la mañana, luego de ser notificado para una audiencia de imputado, según informó el propio congresista. A través de una publicación en su cuenta de X, Sandoval, diputado por el departamento de Valle, anunció que acudirá a la cita judicial y vinculó el proceso con las actuaciones relacionadas con la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional. El parlamentario aseguró que también enfrentará el proceso junto a Naveshna Rovelo, a quien mencionó en su mensaje, y cuestionó las acciones judiciales en su contra.

“Pedirle al CNE que cuente los votos no es delito”, escribió Sandoval, al referirse a la solicitud de realizar un conteo de votos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El diputado calificó el proceso como una persecución política y manifestó que lo enfrentará con el respaldo de sus simpatizantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Vamos a enfrentar esta persecución política con la guía de Dios y la fuerza del pueblo”, expresó en la publicación. Sandoval también agradeció las muestras de solidaridad recibidas y convocó a sus seguidores a acompañarlo en la Corte Suprema de Justicia el día de la audiencia.

El día jueves 29 octubre a las 10:00 am estaré presente en la Corte Suprema de Justicia, he sido notificado para celebrar audiencia de imputado, pedirle al CNE que cuente los votos no es delito. Junto a @NaveshnaRovelo vamos a enfrentar está persecución política con la guía de Dios y la fuerza del pueblo. Gracias a todas y todos por su solidaridad, nos vemos en la Corte Suprema de Justicia, la verdad nos hará Libre. — Fabricio Sandoval (@FabricioHN1) October 23, 2026

Acusación y delitos