Estas son las decisiones de la jueza en el caso contra Luis Redondo y exdiputados

Tegucigalpa, Honduras. Tras revisar el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, la jueza natural Anny Belinda Ochoa resolvió convocar para la próxima semana a la audiencia de declaración de imputado en el proceso contra exmiembros de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional. La acusación contra Luis Redondo y otros 13 diputados y exdiputados del Congreso Nacional quedó en manos de la jueza natural Anny Belinda Ochoa, designada por la Corte Suprema de Justicia para conocer el proceso. Ochoa explicó esta mañana que, luego de que el caso se hiciera público, algunos abogados se personaron en representación de personas señaladas por el Ministerio Público. A estos defensores se les reconoció su participación procesal y se les garantizó el derecho a la defensa, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

“Ellos ya están personados y han sido notificados de la resolución que se emitió el día de ayer 22, en la cual se cita a las partes para audiencia la próxima semana”, explicó la magistrada. La audiencia será de declaración de imputados y en ella comparecerán las personas que ya han designado a sus respectivos defensores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso de quienes no se personaron voluntariamente al proceso, Ochoa indicó que se procedió conforme a lo establecido en la normativa procesal penal, debido al “inminente peligro de fuga”. De acuerdo con Ochoa, para las personas que presentaron un escrito de presentación voluntaria se desarrollará la próxima semana la audiencia de declaración de imputados. Esta mañana también se libraron órdenes de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el exgerente de la director de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Moncada, a quien la Fiscalía le atribuye el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Las órdenes de captura se producen después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra Redondo y otros 13 exintegrantes de la comisión permanente, por un total de 21 delitos relacionados con actuaciones durante su gestión legislativa.