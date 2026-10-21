Sala de lo Constitucional pide al MP expediente de denuncia contra Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras. La Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo contra el exfiscal general Johel Zelaya y solicitó al Ministerio Público que remita, en un plazo de 24 horas, el expediente relacionado con una denuncia por presunto incumplimiento de sus funciones.
La acción judicial está vinculada con las denuncias presentadas contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente, por decisiones adoptadas durante la crisis poselectoral de 2025.
El abogado Leonel Núñez, quien interpuso el recurso, explicó que la denuncia original está relacionada con las actuaciones de la Comisión Permanente, particularmente con la aprobación de un decreto que solicitaba un recuento de votos, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había emitido una resolución sobre los resultados electorales.
Según Núñez, el amparo busca determinar si Johel Zelaya, durante su gestión como fiscal general, cumplió con sus obligaciones constitucionales y legales al atender las denuncias presentadas contra los exfuncionarios.
Antecedentes de la denuncia
Como parte del procedimiento, la Sala de lo Constitucional requirió al Ministerio Público la documentación correspondiente para revisar los antecedentes de la denuncia y continuar con el análisis del recurso.
La información solicitada permitirá a los magistrados examinar las actuaciones relacionadas con el caso antes de determinar si corresponde otorgar la protección constitucional solicitada por el abogado.
La admisión del amparo no implica que se haya declarado responsable a Zelaya por los hechos señalados. La Sala todavía debe estudiar los argumentos presentados y emitir una resolución sobre el fondo del asunto.
El caso se suma a las actuaciones judiciales derivadas de las decisiones adoptadas por la extinta Comisión Permanente durante la crisis poselectoral de 2025, que continúa generando cuestionamientos en el ámbito político y legal del país.