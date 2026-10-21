Sala de lo Constitucional pide al MP expediente de denuncia contra Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras. La Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo contra el exfiscal general Johel Zelaya y solicitó al Ministerio Público que remita, en un plazo de 24 horas, el expediente relacionado con una denuncia por presunto incumplimiento de sus funciones.

La acción judicial está vinculada con las denuncias presentadas contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente, por decisiones adoptadas durante la crisis poselectoral de 2025.

El abogado Leonel Núñez, quien interpuso el recurso, explicó que la denuncia original está relacionada con las actuaciones de la Comisión Permanente, particularmente con la aprobación de un decreto que solicitaba un recuento de votos, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había emitido una resolución sobre los resultados electorales.