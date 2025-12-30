Johel Zelaya anuncia acciones judiciales tras declaratoria de elecciones

Tegucigalpa, Honduras

A través de un mensaje en su cuenta de X, Zelaya afirmó que la institución actuó con responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático, dejando claro que en ningún momento se intervino ni se interrumpió ninguna de las etapas del proceso electoral.

El fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, advirtió que el Ministerio Público emprenderá acciones judiciales en los próximos días para esclarecer hechos ocurridos durante el proceso de elecciones generales, esto tras emitida la declaratoria oficial .

El titular del Ministerio Público explicó que la actuación de la Fiscalía se mantuvo dentro del marco legal, permitiendo que el proceso avanzara sin interferencias, como corresponde a un sistema democrático.

No obstante, aseguró que tras la declaratoria oficial se abrirá una nueva etapa en la que se investigarán a fondo los acontecimientos registrados durante la jornada electoral y el escrutinio.

“Ningún acto que atente contra la voluntad popular y la soberanía del pueblo hondureño quedará en la impunidad”, sentenció el fiscal general, al advertir que se llegará hasta las últimas consecuencias.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Zelaya subrayó que las acciones judiciales buscarán esclarecer la verdad y exponer públicamente cualquier irregularidad que haya afectado la transparencia del proceso electoral.

El funcionario señaló que estas medidas marcarán un precedente histórico, con el objetivo de evitar que se repitan prácticas que calificó como vergonzosas y lesivas para la democracia.

Asimismo, remarcó que la defensa del voto ciudadano es una prioridad para el Ministerio Público y una obligación constitucional irrenunciable.

Las declaraciones del fiscal general surgen en un contexto de alta expectativa nacional, de oficializar los resultados electorales.