Declaran mantener bajo reserva el proceso contra Luis Redondo y diputados

Este viernes, la jueza natural Anny Belinda Ochoa confirmó que, a solicitud formal del Ministerio Público, el proceso se mantendrá bajo secretividad para prevenir la fuga de información y la alteración de los medios probatorios.

“La jueza tiene en su poder todos los documentos, pero el Ministerio Público le solicitó secretividad en el caso este jueves”, explicó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público solicitó al juzgado de letras designado mantener en secretividad el proceso penal contra los diputados de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional, acusados de 21 delitos cometidos durante la gestión legislativa 2022-2026.

La reserva de información podría alcanzar los primeros pasos del proceso judicial, como la audiencia de declaración de imputado y la audiencia inicial.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública atribuye al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

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El Código Penal establece que la perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, contemplada en el artículo 541, contempla penas de tres a seis años de prisión.

En cuanto a la usurpación de funciones, el artículo 471 contempla penas de uno a cuatro años de prisión. Por su parte, el artículo 499, referido a la violación de los deberes de los funcionarios, contempla la inhabilitación especial de tres a seis años.

La diputada Luz Angélica Smith, exsecretaria del Poder Legislativo, es señalada por presunta falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

En el expediente también figuran Hugo Noé Pino, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Asimismo, el Ministerio Público acusa al exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Moncada, por presunta violación de los deberes de los funcionarios.

Tras el pasado 20 de octubre de presentarse el requerimiento fiscal contra los funcionarios y exfuncionarios de la cámara legislativa, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia recibió los documentos de presentación voluntaria de 11 de los 14 imputados por la Fiscalía.