Policía sobre orden de captura contra Luis Redondo: "Estamos siguiendo el protocolo"

Las autoridades policiales recibieron la orden de captura contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la noche del jueves 22 de octubre, confirmó el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez. El funcionario informó que los equipos policiales ya realizan las diligencias necesarias para dar cumplimiento a la disposición emitida por las autoridades judiciales.

Martínez explicó que, tras recibir el documento, las instituciones correspondientes comenzaron a seguir los procedimientos establecidos para ejecutar la orden. “Ya estamos siguiendo el protocolo correspondiente. Se recibieron ayer en horas de la noche y los equipos andan trabajando en ello porque es una orden judicial que debe de cumplirse, pero no se han hecho efectivas todavía”, manifestó el viceministro.

Cabe mencionar que el Ministerio Público también presentó orden de captura contra el gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Antonio Moncada Eguigure. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario precisó que, pese a que las órdenes judiciales ya están en poder de las autoridades, las capturas aún no se han concretado.