Quinceañera salió de su casa y horas después la hallaron muerta en Zacapa, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras. Una estudiante de 15 años, identificada como Bany Danely Muñoz Mejía, fue asesinada este jueves en una zona montañosa del sector de El Chaparrón, en el municipio de Zacapa, Santa Bárbara.

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo de la adolescente fue encontrado en una calle solitaria de la localidad. Las autoridades que resguardaban la escena indicaron que presentaba golpes y aparentes signos de estrangulamiento.

Familiares relataron que la joven estudiaba en un centro educativo de la zona. Su padre de crianza manifestó que ella salió de su casa durante la mañana y que, horas después, recibieron la noticia de que había sido encontrada muerta.