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Quinceañera salió de su casa y horas después la hallaron muerta en Zacapa, Santa Bárbara

Bany Danely Muñoz Mejía, de 15 años, salió de su casa por la mañana y horas después fue encontrada muerta en una zona montañosa de El Chaparrón, en Zacapa, Santa Bárbara

Quinceañera salió de su casa y horas después la hallaron muerta en Zacapa, Santa Bárbara

Bany Danely Muñoz Mejía, de 15 años, estudiaba en un centro educativo de Zacapa, Santa Bárbara.

Santa Bárbara, Honduras. Una estudiante de 15 años, identificada como Bany Danely Muñoz Mejía, fue asesinada este jueves en una zona montañosa del sector de El Chaparrón, en el municipio de Zacapa, Santa Bárbara.

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo de la adolescente fue encontrado en una calle solitaria de la localidad. Las autoridades que resguardaban la escena indicaron que presentaba golpes y aparentes signos de estrangulamiento.

Familiares relataron que la joven estudiaba en un centro educativo de la zona. Su padre de crianza manifestó que ella salió de su casa durante la mañana y que, horas después, recibieron la noticia de que había sido encontrada muerta.

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La abuela de la adolescente llegó al lugar donde fue hallado el cuerpo y, entre lágrimas, expresó que su nieta era una joven tranquila. También recordó que siempre la aconsejaba para que se convirtiera en una mujer de bien.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el crimen ni han informado sobre posibles responsables. El caso permanece sin información pública adicional sobre los avances de las investigaciones.

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Redacción La Prensa
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