Fiscalía se opone a que liberen al acusado de matar a María Fernanda Alemán

San Pedro Sula, Honduras. Una acción del Ministerio Público (MP) impidió que Óscar Armando Ramírez Melgar, acusado de la muerte de la estudiante de Derecho María Fernanda Alemán, obtuviera medidas sustitutivas a la prisión preventiva. La audiencia en la que se revisaría el cambio de la prisión preventiva por medidas sustitutivas, por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no se llevó a cabo este jueves 22 de octubre y fue reprogramada para el lunes. La jueza a cargo del proceso fue notificada por los magistrados de la Sala de lo Constitucional para que dejara en libertad a Ramírez Melgar, luego de que declararan con lugar un recurso de amparo presentado por la defensa del acusado, mediante el cual solicitó sustituir la prisión preventiva por medidas que le permitieran defenderse en libertad.

Ante esa situación, las autoridades del Ministerio Público que tienen a cargo el caso presentaron ante la Sala de lo Constitucional una manifestación de oposición a la suspensión de la prisión preventiva de Óscar Armando Ramírez Melgar. Las autoridades del MP informaron que se oponen a la medida porque la suspensión provisional busca evitar un daño mayor, es decir, proteger a alguien que está en peligro. Sin embargo, señalaron que en este caso la prisión preventiva está estipulada legalmente y que, una vez que se otorguen las medidas sustitutivas, no se podrá restituir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “En segundo lugar, no hay arraigos, o sea, no han desaparecido los presupuestos legitimadores por falta de arraigo por el peligro que representa para el proceso, para los familiares de la víctima y para los testigos protegidos”, indicaron las autoridades.

El crimen de María Fernanda

En la manifestación de oposición, los agentes de tribunales del Ministerio Público también argumentaron que las leyes de justicia constitucional establecen que debe prevalecer el interés general sobre el particular. “Y que esta persona salga libre afecta a toda una sociedad”, señalaron. La audiencia fue reprogramada para el lunes y se llevará a cabo ese día siempre que la Sala de lo Constitucional haya respondido a la manifestación de oposición presentada por la Fiscalía. El crimen ocurrió el domingo 9 de febrero de 2025, cuando María Fernanda Alemán llegó alrededor de las 6:30 de la mañana a un condominio de apartamentos de la colonia Figueroa, en el sector suroeste de San Pedro Sula, para recoger unas pertenencias. Según la información del caso, Ramírez Melgar y otros dos amigos se encontraban en el lugar después de haber compartido horas antes.