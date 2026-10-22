Cae falso repartidor que encañonaba a sus víctimas para saquear viviendas en San Pedro Sula, según la Policía

San Pedro Sula. Un peligroso modus operandi utilizado para asaltar residencias en esta ciudad fue frustrado por la Policía Nacional tras un operativo en la colonia Villeda Morales.
Los delincuentes operaban disfrazados como repartidores de encomiendas para ganar la confianza de las familias y lograr que les abrieran las puertas de sus hogares sin levantar sospechas.
Una vez que los habitantes caían en la trampa al escuchar que entregaban un supuesto paquete, al menos cuatro individuos encapuchados y fuertemente armados entraban violentamente en el inmueble. Tras encañonar y someter a las personas presentes, los maleantes utilizaban palabras amenazantes para exigir la entrega de cajas fuertes, joyas y otros objetos de valor, huyendo posteriormente a bordo de una camioneta tipo Hyundai Santa Fe de color negro.
Las investigaciones y labores de seguimiento tras un atraco cometido bajo este mismo esquema el pasado martes, agentes policiales ubicaron la guarida de uno de los sospechosos en el pasaje la cuadra, en la 10 calle de la referida colonia. Durante la vigilancia, el sujeto salió a la calle y, al percatarse de la presencia policial, entró de nuevo a la vivienda y seguidamente a su cuarto, hasta donde los agentes ingresaron y lo arrestaron.
El detenido fue identificado como Marvin Joel Pineda Girón, de 42 años de edad, conocido en el mundo delictivo con el alias de Carrión. Al momento del arresto y registro personal, los uniformados le decomisaron las llaves de un vehículo y dos armas de fuego, una de ellas reportada como robada. También se le halló un joyero que contenía cadenas, anillos y un reloj marca Bulova, prendas que fueron plenamente reconocidas por las víctimas.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el proceso legal en su contra por los delitos de robo con violencia e intimidación y portación ilegal de armas de fuego, mientras las autoridades continúan tras la pista de los demás integrantes de esta banda criminal.