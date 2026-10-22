Cae falso repartidor que encañonaba a sus víctimas para saquear viviendas en San Pedro Sula, según la Policía

San Pedro Sula. Un peligroso modus operandi utilizado para asaltar residencias en esta ciudad fue frustrado por la Policía Nacional tras un operativo en la colonia Villeda Morales.

Los delincuentes operaban disfrazados como repartidores de encomiendas para ganar la confianza de las familias y lograr que les abrieran las puertas de sus hogares sin levantar sospechas.

Una vez que los habitantes caían en la trampa al escuchar que entregaban un supuesto paquete, al menos cuatro individuos encapuchados y fuertemente armados entraban violentamente en el inmueble. Tras encañonar y someter a las personas presentes, los maleantes utilizaban palabras amenazantes para exigir la entrega de cajas fuertes, joyas y otros objetos de valor, huyendo posteriormente a bordo de una camioneta tipo Hyundai Santa Fe de color negro.