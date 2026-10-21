Cae presunto cabecilla de la pandilla 18 con indumentaria militar en La Mosquitia

Puerto Lempira, Gracias a Dios. Un hombre señalado por la Policía Nacional como presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, donde las autoridades decomisaron uniformes militares, botas tácticas y teléfonos celulares que serán sometidos a análisis.
El detenido fue identificado como Gary Hainz Ordoñez Morfe, de 32 años, conocido con el alias de “El Trigueño”. La captura se ejecutó en el barrio El Porvenir número 1, durante un operativo desarrollado por equipos de investigación y prevención policial.
Según información de inteligencia policial, Ordoñez Morfe presuntamente tendría el rango de “soldado” dentro de la clica Colombia Lero Saicos (CLCS), vinculada a la Pandilla 18.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron dos uniformes militares moteados que, según el reporte policial, pertenecen a las Fuerzas Armadas de Honduras. También incautaron dos pantalones tácticos con etiquetas de las Fuerzas Armadas, un par de botas tácticas negras y dos teléfonos celulares.
Los dispositivos electrónicos serán analizados por los equipos de inteligencia e investigación para determinar si contienen información relacionada con las actividades que se indagan.
El reporte policial señala que el detenido registra antecedentes por asociación ilícita, portación ilegal de armas, amenazas, daños y escándalo en la vía pública, con arrestos que se remontan a 2012.
Tras su captura, el hombre fue remitido ante las autoridades competentes por suponerlo responsable del delito de asociaciones terroristas, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Las autoridades deberán continuar el procedimiento legal correspondiente para determinar su responsabilidad penal en los hechos que se le atribuyen.