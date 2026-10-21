Cae presunto cabecilla de la pandilla 18 con indumentaria militar en La Mosquitia

Puerto Lempira, Gracias a Dios. Un hombre señalado por la Policía Nacional como presunto integrante de la Pandilla 18 fue capturado en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, donde las autoridades decomisaron uniformes militares, botas tácticas y teléfonos celulares que serán sometidos a análisis.

El detenido fue identificado como Gary Hainz Ordoñez Morfe, de 32 años, conocido con el alias de “El Trigueño”. La captura se ejecutó en el barrio El Porvenir número 1, durante un operativo desarrollado por equipos de investigación y prevención policial.

Según información de inteligencia policial, Ordoñez Morfe presuntamente tendría el rango de “soldado” dentro de la clica Colombia Lero Saicos (CLCS), vinculada a la Pandilla 18.