Buscan a José Ramiro Ayala en Choloma; lo vieron por última vez el sábado

Choloma, Honduras. Familiares de José Ramiro Herrador Ayala, de 58 años, solicitan ayuda de la población para localizarlo, luego de que desapareciera tras salir de su vivienda en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, al norte de Honduras. De acuerdo con la información de sus allegados, Herrador Ayala fue visto por última vez el sábado, alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando salió de su casa ubicada en la aldea La Tawana, en el sector de Quebrada Seca.

Posteriormente, el hombre habría sido visto en el sector de El Kilómetro, adonde se dirigiría para visitar unas propiedades de su pertenencia. Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero y mantienen la búsqueda para dar con su ubicación. Al momento de su desaparición, Herrador Ayala se conducía en un vehículo marca Hummer H3T, año 2010, color negro.