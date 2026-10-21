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Buscan a José Ramiro Ayala en Choloma; lo vieron por última vez el sábado

José Ramiro Herrador Ayala salió de su vivienda en la aldea La Tawana, de Quebrada Seca, el sábado por la tarde y posteriormente fue visto en el sector de El Kilómetro

Buscan a José Ramiro Ayala en Choloma; lo vieron por última vez el sábado

La familia de José Ramiro Herrador Ayala pide ayuda para encontrarlo, luego de que saliera de su casa y se dirigiera presuntamente a unas propiedades en el sector de El Kilómetro.

Choloma, Honduras. Familiares de José Ramiro Herrador Ayala, de 58 años, solicitan ayuda de la población para localizarlo, luego de que desapareciera tras salir de su vivienda en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, al norte de Honduras.

De acuerdo con la información de sus allegados, Herrador Ayala fue visto por última vez el sábado, alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando salió de su casa ubicada en la aldea La Tawana, en el sector de Quebrada Seca.

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Posteriormente, el hombre habría sido visto en el sector de El Kilómetro, adonde se dirigiría para visitar unas propiedades de su pertenencia.

Desde entonces, sus familiares desconocen su paradero y mantienen la búsqueda para dar con su ubicación. Al momento de su desaparición, Herrador Ayala se conducía en un vehículo marca Hummer H3T, año 2010, color negro.

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Como características de su vestimenta, la familia informó que llevaba una camisa negra, pantalón azul oscuro y sandalias tipo Crocs.

Sus allegados manifestaron su preocupación por la desaparición y pidieron la colaboración de los ciudadanos que puedan aportar información que permita localizarlo.

Asimismo, solicitaron que cualquier dato sobre su paradero sea comunicado a sus familiares o a las autoridades correspondientes. La familia mantiene la esperanza de encontrarlo y pide a la población compartir la información para contribuir a su ubicación.

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Redacción La Prensa
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