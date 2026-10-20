¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?

Como Jonathan Eduardo Núñez Ortiz fue identificado preliminarmente el joven encontrado sin vida a la orilla de la calle que dirige hacia El Merendón, en San Pedro Sula, Cortés.
El hallazgo se produjo la tarde de ayer lunes, a la orilla de la carretera que conduce hacia la montaña de El Merendón.
El cuerpo del joven fue localizado en un sector de esa vía, según la información preliminar.
De acuerdo con los datos, Núñez Ortiz residía en la colonia 24 de Abril, en el sector de Cofradía.
La identidad del fallecido se dio a conocer de manera preliminar tras el hallazgo.
El lugar donde fue encontrado se encuentra en la carretera que conduce hacia la zona montañosa de El Merendón.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Tampoco se ha informado cómo llegó el joven hasta el abismo.
Las causas de la muerte no han sido confirmadas públicamente.
Se espera que las autoridades competentes desarrollen las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Elementos del cuerpo de Bomberos realizaron las labores de extracción del cuerpo desde el abismo donde fue lanzado.