  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?

Según información preliminar, el joven residía en la colonia 24 de Abril, en Cofradía

¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
1 de 11

Como Jonathan Eduardo Núñez Ortiz fue identificado preliminarmente el joven encontrado sin vida a la orilla de la calle que dirige hacia El Merendón, en San Pedro Sula, Cortés.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
2 de 11

El hallazgo se produjo la tarde de ayer lunes, a la orilla de la carretera que conduce hacia la montaña de El Merendón.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
3 de 11

El cuerpo del joven fue localizado en un sector de esa vía, según la información preliminar.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
4 de 11

De acuerdo con los datos, Núñez Ortiz residía en la colonia 24 de Abril, en el sector de Cofradía.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
5 de 11

La identidad del fallecido se dio a conocer de manera preliminar tras el hallazgo.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
6 de 11

El lugar donde fue encontrado se encuentra en la carretera que conduce hacia la zona montañosa de El Merendón.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
7 de 11

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
8 de 11

Tampoco se ha informado cómo llegó el joven hasta el abismo.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
9 de 11

Las causas de la muerte no han sido confirmadas públicamente.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
10 de 11

Se espera que las autoridades competentes desarrollen las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
¿Quién era el jovencito hallado muerto en calle hacia El Merendón?
11 de 11

Elementos del cuerpo de Bomberos realizaron las labores de extracción del cuerpo desde el abismo donde fue lanzado.

Cargar más fotos