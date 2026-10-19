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El carro quedó destrozado, pero Alexander sobrevive de milagro tras choque en San Manuel

Alexander Pérez sobrevivió de milagro a un brutal accidente en San Manuel, Cortés. Bomberos lo rescataron de entre los hierros retorcidos de su carro

El carro quedó destrozado, pero Alexander sobrevive de milagro tras choque en San Manuel
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Un aparatoso accidente de tránsito estuvo a punto de terminar en tragedia en la carretera CA-13, a la altura de la colonia La Guadalupe, en San Manuel, Cortés, donde un hombre quedó atrapado entre los hierros retorcidos de su carro tras impactar contra un pick-up.

 Fotos: Cuerpo de Bomberos
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La impactante escena movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quienes tuvieron que utilizar equipo especializado para liberar al conductor, identificado preliminarmente como Alexander Pérez, cuyo turismo terminó severamente destruido por el choque.
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Mientras los socorristas trabajaban para sacarlo de entre la carrocería destrozada, el temor se apoderaba de sus familiares. Sin embargo, después de intensas maniobras, los bomberos lograron rescatarlo con vida y brindarle atención prehospitalaria antes de trasladarlo a un centro asistencial.
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“Yo venía orando”, expresó conmocionada Sandra, quien viajaba junto a su hijo en el pick-up involucrado en el accidente.
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Según su testimonio, el turismo se habría atravesado e invadido el carril por el que circulaban, lo que habría provocado el accidente. No obstante, las circunstancias exactas del percance deberán ser establecidas por las autoridades competentes.
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Sandra y su hijo José Santa María resultaron ilesos, pese a la violencia del impacto y los daños materiales registrados.
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La condición en la que quedó el turismo convirtió el rescate en una operación de emergencia que requirió equipo especializado de extricación vehicular.
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De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, los equipos de rescate tuvieron que realizar maniobras para liberarlo de la estructura metálica.
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Durante una entrevista, uno de los bomberos consideró un milagro que el hombre sobreviviera al accidente. Sin embargo, destacó que los equipos de emergencia están capacitados para responder a este tipo de situaciones y trabajar para salvaguardar la vida de las personas.
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Los socorristas también señalaron que desconocían las causas que provocaron el percance, por lo que no establecieron una hipótesis definitiva sobre su origen.
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En las labores participaron elementos de los cuerpos de Bomberos de El Progreso y La Lima, junto con otras instituciones presentes en la escena, que coordinaron esfuerzos para atender la emergencia.
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Una vez liberado de los hierros retorcidos, Alexander recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, no se han precisado detalles sobre la gravedad de sus heridas.
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