Rescatan el cadáver de hombre que se lanzó a laguna para salvar a otra persona en Danlí

Danlí. El Cuerpo de Bomberos de Honduras logró la recuperación del cuerpo sin vida de Erikson Noé Sevilla, de 32 años de edad, en la laguna San Julián, ubicada en la aldea La Laguna, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.

El hallazgo se concretó luego de tres intensos días de búsqueda y rastreo.

De forma preliminar, se informó que Erikson se lanzó al agua para salvar a otra persona; sin embargo, no se han brindado más detalles sobre lo ocurrido. En alusión a esto, los Bomberos de Honduras publicaron el suceso en sus redes sociales y destacaron un mensaje que valora el instinto heroico de Erikson: “Preciosa es la vida cuando se consagra servir a los demás”.

Para llevar a cabo las complejas operaciones de localización, la institución benemérita desplegó un equipo altamente capacitado con personal especializado en rescate acuático, buceo y manejo de lanchas.

Las labores concluyeron exitosamente luego de que a las 06:00 horas de este miércoles 21 de octubre, los socorristas recibieran información precisa sobre la ubicación exacta del cadáver dentro del cuerpo de agua.

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Tras el rescate, las autoridades del Cuerpo de Bomberos también expresaron sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos del fallecido ante la irreparable pérdida.