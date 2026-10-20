Por robarle el arma, matan a guardia tiktoker en Comayagua

José María Pastrana, un adulto mayor que se ganaba la vida como guardia de seguridad y se hizo conocido en TikTok por sus videos bailando, es recordado con tristeza por habitantes de Comayagua, en la zona central de Honduras, tras su fallecimiento mientras trabajaba.
El deceso ocurrió en la plaza Torondón, en la ciudad de Comayagua, donde Pastrana cumplía sus labores de vigilancia, según información difundida por medios locales.
Las versiones preliminares indican que el incidente habría comenzado cuando el hombre presuntamente se opuso a que le quitaran su arma de fuego.
Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, murió en el lugar. Hasta ahora, no se ha divulgado un informe oficial que esclarezca cómo sucedieron los hechos ni se ha informado sobre posibles responsables.
Fuera de su jornada laboral, Pastrana había construido una comunidad de seguidores en TikTok gracias a sus publicaciones, en las que aparecía bailando al ritmo de la música.
Sus videos mostraban una faceta alegre y espontánea, distinta de la imagen seria asociada con su oficio de vigilante.
Personas que lo conocieron también recuerdan su disposición para ayudar a los demás y la cercanía que mantenía con quienes lo rodeaban. Ahora, las grabaciones que compartió en redes sociales permanecen como parte del recuerdo de un hombre que encontró en el baile una manera de transmitir alegría a su comunidad.
Pastrana solía hacer transmisiones en vivo durante su jornada laboral y en su tiempo libre. Había conformado una comunidad que disfrutaba con sus relatos y anécdotas, por lo que la noticia de su muerte, especialmente por las circunstancias en que ocurrió, ha causado indignación.