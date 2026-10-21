Ángelo salió por un medicamento y terminó muerto: policía recibe 15 años de cárcel

La Ceiba, Honduras. Ángelo Uriel García Murillo salió de su casa la noche del 7 de abril de 2026 para llevarle un medicamento a su madre, pero nunca regresó con vida. Horas después, su cuerpo fue localizado y, meses más tarde, el caso tuvo un avance judicial con una condena de 15 años de prisión contra un agente de la Policía Nacional que aceptó su participación en el asesinato.El Ministerio Público informó este martes 20 de octubre que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos logró la sentencia condenatoria contra el Clase I de Policía Cristian Fabricio Blandín Arriaza, quien admitió haber participado en el crimen de García Murillo. La resolución se dictó mediante un procedimiento abreviado, según el comunicado oficial de la institución.De acuerdo con los antecedentes del caso citados por el Ministerio Público, la pareja de la víctima relató que el joven salió la noche del martes 7 de abril para llevarle un medicamento a su madre. En el trayecto, presuntamente fue interceptado y detenido por una patrulla policial, sin que volviera a ser visto con vida.Alrededor de las 5:00 de la mañana, el cuerpo de Ángelo fue localizado, un hecho que provocó indignación entre sus familiares, quienes exigieron que se investigaran las circunstancias de su muerte y se dedujeran las responsabilidades correspondientes.Las denuncias de los familiares y las irregularidades señaladas en torno a la detención dieron paso a diligencias investigativas. Según los datos recopilados sobre el caso, el 9 de abril cinco agentes policiales fueron vinculados con el crimen; sin embargo, el proceso penal que derivó en esta condena se siguió contra Blandín Arriaza.El Ministerio Público detalló que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos coordinó las investigaciones con equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Medicina Forense para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.La condena fue obtenida luego de que el agente aceptara su participación en el delito de asesinato en perjuicio de García Murillo. El procedimiento abreviado permitió alcanzar una resolución judicial de 15 años de prisión, aunque la notificación formal de la sentencia todavía está pendiente, de acuerdo con el comunicado.En su información oficial, el Ministerio Público destacó que este resultado representa un avance en el proceso seguido contra el funcionario policial por la muerte del joven ceibeño.La resolución constituye un avance judicial para la familia de Ángelo, que desde el hallazgo de su cuerpo exigió respuestas sobre lo ocurrido aquella noche de abril. No obstante, el comunicado no detalla si existen otras personas procesadas actualmente por el caso ni cuál es la situación judicial de los demás agentes que fueron vinculados inicialmente con los hechos.