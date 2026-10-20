20 mil lempiras pagaron a sicarios por matar a Yeni Rivera en Colón

El asesinato de una joven embarazada de 20 años en el departamento de Colón habría sido planificado por un pago de 20,000 lempiras, según las investigaciones policiales que apuntan a Yuri Castañeda Melgar como la presunta autora intelectual del crimen.
La víctima fue identificada como Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, quien murió el sábado anterior tras ser atacada a balazos en su propia vivienda, ubicada en la aldea Santa Ana, municipio de Sabá, Colón.
Por este caso, la Policía detuvo a Gabriela Castañeda Melgar, de 26 años, señalada como sospechosa de ordenar el asesinato. La mujer fue remitida a un centro penal con detención judicial y acusada del delito de asesinato en concurso ideal con aborto.
El subcomisionado Pablo Osorto, jefe policial en Colón, informó que las diligencias realizadas por los investigadores han permitido reunir indicios técnicos que respaldarían la acusación contra la detenida.
De acuerdo con las autoridades, las pruebas recabadas permitieron identificar a la sospechosa como la presunta responsable de coordinar el ataque contra Rivera Guzmán.
La investigación también señala que dos hombres habrían participado como sicarios en el crimen. Ambos estarían identificados por los equipos policiales, que trabajan para localizarlos y ejecutar su captura.
Osorto indicó que las evidencias técnicas fortalecen la hipótesis de que el asesinato habría sido encargado a cambio de 20,000 lempiras. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la participación de cada uno de los sospechosos.
Según la línea de investigación, el hecho estaría relacionado con un conflicto sentimental. El expediente apunta a que la víctima habría mantenido una relación extramarital con la pareja de su mejor amiga.
Esta circunstancia forma parte de las hipótesis que manejan los investigadores para establecer qué motivó el ataque; sin embargo, las responsabilidades deberán determinarse durante el proceso judicial.
El crimen ocurrió el sábado anterior, cuando Rivera Guzmán se encontraba en su vivienda en la aldea Santa Ana, en Sabá. El ataque armado terminó con su vida y abrió una investigación para identificar tanto a los responsables materiales como a quien habría ordenado el homicidio.
La detención de la sospechosa representa un avance en las pesquisas, mientras la Policía mantiene la búsqueda de los dos hombres señalados de ejecutar el ataque. Las autoridades no habían informado sobre sus capturas en el reporte publicado.
El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato de la joven embarazada y determinar las responsabilidades penales correspondientes. La acusación contra la detenida deberá ser resuelta por los órganos de justicia conforme avance el proceso.