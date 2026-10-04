Padre e hija mueren tras ser arrastrados por una quebrada en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras. José Ángel Pineda y su hija, Jackelin Pineda, de 11 años, murieron ahogados el sábado por la noche luego de ser arrastrados por la corriente de una quebrada en la comunidad de La Palca, municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.

De acuerdo con la información proporcionada, padre e hija regresaban de un carnaval realizado en San Francisco de Ojuera cuando intentaron cruzar la quebrada durante su trayecto hacia la comunidad.

La quebrada había aumentado considerablemente su caudal debido a las lluvias registradas en la zona. Al intentar cruzarla, la corriente arrastró a José Ángel Pineda y a su hija.