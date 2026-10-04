Padre e hija mueren tras ser arrastrados por una quebrada en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras. José Ángel Pineda y su hija, Jackelin Pineda, de 11 años, murieron ahogados el sábado por la noche luego de ser arrastrados por la corriente de una quebrada en la comunidad de La Palca, municipio de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara.
De acuerdo con la información proporcionada, padre e hija regresaban de un carnaval realizado en San Francisco de Ojuera cuando intentaron cruzar la quebrada durante su trayecto hacia la comunidad.
La quebrada había aumentado considerablemente su caudal debido a las lluvias registradas en la zona. Al intentar cruzarla, la corriente arrastró a José Ángel Pineda y a su hija.
Posteriormente, los cuerpos de ambas víctimas fueron recuperados. La noticia fue confirmada por la regional de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Ante este hecho, Copeco hizo un llamado a la población para evitar cruzar ríos y quebradas, debido a que las lluvias registradas a nivel nacional han provocado un incremento en sus caudales.
Por otra parte, Copeco declaró alerta verde para los municipios de Distrito Central, Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés, debido a las lluvias de las últimas horas y a la continuidad de las precipitaciones.
La alerta entró en vigor el sábado a las 10:00 de la noche y se mantendrá hasta las 10:00 PM de este domingo. Copeco explicó que las condiciones atmosféricas inestables podrían generar lluvias y chubascos débiles a moderados, con riesgo de aumento del caudal de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos y otras incidencias.