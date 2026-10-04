Copeco decreta alerta verde por 48 horas para San Pedro Sula y el Distrito Central

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) decretó alerta verde para los municipios del Distrito Central, en Francisco Morazán, y San Pedro Sula, en Cortés.

La medida preventiva estará vigente durante un periodo de 48 horas, contadas a partir de las 10:00 p.m. de ayer sábado 3 de octubre de 2026.

De acuerdo con el informe oficial, la declaración del estado de alerta obedece a la presencia de condiciones atmosféricas inestables en el país. Se prevé la ocurrencia de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica aislada.

Estas condiciones meteorológicas podrían ocasionar un aumento en los caudales de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en las áreas más vulnerables de ambas ciudades.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) detalló que el fenómeno se debe a una vaguada en superficie, sumada a la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe.

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Este sistema generará precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio nacional, registrándose los acumulados más significativos en las regiones centro, sur, norte y occidente.