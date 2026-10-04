Copeco decreta alerta verde por 48 horas para San Pedro Sula y el Distrito Central

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) decretó alerta verde para los municipios del Distrito Central, en Francisco Morazán, y San Pedro Sula, en Cortés.
La medida preventiva estará vigente durante un periodo de 48 horas, contadas a partir de las 10:00 p.m. de ayer sábado 3 de octubre de 2026.
De acuerdo con el informe oficial, la declaración del estado de alerta obedece a la presencia de condiciones atmosféricas inestables en el país. Se prevé la ocurrencia de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica aislada.
Estas condiciones meteorológicas podrían ocasionar un aumento en los caudales de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en las áreas más vulnerables de ambas ciudades.
El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) detalló que el fenómeno se debe a una vaguada en superficie, sumada a la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe.
Este sistema generará precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio nacional, registrándose los acumulados más significativos en las regiones centro, sur, norte y occidente.
Ante la amenaza de chubascos e inundaciones, los cuerpos de socorro hicieron un llamado urgente a la población para que extreme medidas de precaución.
Se solicita de manera especial evitar el cruce de ríos, quebradas, vados o riachuelos que presenten un incremento en su nivel de agua, así como acatar puntualmente las instrucciones e indicaciones de eventuales evacuaciones preventivas emitidas por los organismos de primera respuesta.
También se aconsejó mantenerse alejado de las riberas durante tormentas fuertes y refugiarse en lugares seguros lejos de árboles, estructuras metálicas u objetos que representen un peligro frente a descargas eléctricas.
Finalmente, Copeco recomendó a los conductores mantener la precaución al transitar sobre el pavimento mojado, reduciendo la velocidad y conservando una distancia prudencial entre vehículos. Se advirtió no intentar atravesar tramos carreteros o calles anegadas para evitar accidentes de tránsito o pérdidas que lamentar durante las horas que dure la alerta.