Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras (SRECI) fortaleció la coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para reducir el tiempo que los hondureños permanecen en centros de detención y agilizar su retorno al país en condiciones dignas. La estrategia de trabajo se desarrolla en dos niveles: uno en Tegucigalpa, donde autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante establecieron prioridades y lineamientos, y otro en Houston, Texas, donde el Consulado General trabaja directamente con los equipos técnicos de ICE.

De acuerdo con la Cancillería, el propósito es trasladar los acuerdos institucionales a acciones concretas que permitan resolver con mayor rapidez los casos de hondureños que enfrentan procesos de deportación y evitar que permanezcan detenidos más tiempo del necesario por trámites administrativos pendientes. Entre las medidas acordadas figura la atención prioritaria de los casos urgentes, especialmente de connacionales que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o requieren asistencia médica mientras permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

Asimismo, se establecieron mecanismos de comunicación directa con ICE mediante enlaces permanentes en los consulados hondureños, con el objetivo de responder con mayor rapidez a las familias que buscan información sobre el paradero y la situación de sus parientes detenidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La estrategia también contempla visitas consulares constantes a los centros de detención para verificar las condiciones en las que permanecen los hondureños, brindarles orientación y mantener el acompañamiento a sus familiares durante los procesos migratorios.