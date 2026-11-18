Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras (SRECI) fortaleció la coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para reducir el tiempo que los hondureños permanecen en centros de detención y agilizar su retorno al país en condiciones dignas.
La estrategia de trabajo se desarrolla en dos niveles: uno en Tegucigalpa, donde autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios y de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante establecieron prioridades y lineamientos, y otro en Houston, Texas, donde el Consulado General trabaja directamente con los equipos técnicos de ICE.
De acuerdo con la Cancillería, el propósito es trasladar los acuerdos institucionales a acciones concretas que permitan resolver con mayor rapidez los casos de hondureños que enfrentan procesos de deportación y evitar que permanezcan detenidos más tiempo del necesario por trámites administrativos pendientes.
Entre las medidas acordadas figura la atención prioritaria de los casos urgentes, especialmente de connacionales que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o requieren asistencia médica mientras permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.
Asimismo, se establecieron mecanismos de comunicación directa con ICE mediante enlaces permanentes en los consulados hondureños, con el objetivo de responder con mayor rapidez a las familias que buscan información sobre el paradero y la situación de sus parientes detenidos.
La estrategia también contempla visitas consulares constantes a los centros de detención para verificar las condiciones en las que permanecen los hondureños, brindarles orientación y mantener el acompañamiento a sus familiares durante los procesos migratorios.
Otro de los puntos abordados es la protección de niñas, niños y adolescentes hondureños que se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Para estos casos, se trabaja en la localización de sus familias y en la coordinación de una recepción segura cuando regresen a Honduras.
La Cancillería también busca eliminar los retrasos administrativos relacionados con la documentación de los migrantes, mediante la identificación de obstáculos que puedan impedir o prolongar su retorno por la falta de pasaportes u otros documentos de identificación.
La cónsul general de Honduras en Houston, Yolanda Oliva, destacó la importancia de mantener una comunicación directa con las autoridades estadounidenses para mejorar la atención de los connacionales y sus familiares.
"Para Honduras, cada gestión consular representa a una persona y a una familia que esperan respuestas. Mantener una comunicación directa y efectiva con las autoridades estadounidenses fortalece nuestra capacidad de protección y acompañamiento", afirmó Oliva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la protección consular no se limita a la emisión de documentos, sino que incluye el acompañamiento a los hondureños detenidos, la atención de sus necesidades y la defensa de un trato humano y digno durante los procedimientos migratorios.