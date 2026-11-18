Tegucigalpa, Honduras.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) confirmó este miércoles 18 de noviembre la actualización de su ranking de selecciones nacionales, un movimiento que permitió definir los siete enfrentamientos de ida y vuelta correspondientes al repechaje rumbo a la Copa Oro 2027.

La competición más importante de Concacaf se celebrará del 17 de junio al 11 de julio de 2027 y contará con la participación de las selecciones que obtengan su clasificación directa, además de los siete combinados nacionales que logren imponerse en el repechaje.

El repechaje rumbo a la Copa Oro 2026 será en marzo del 2027 y contará con 14 selecciones nacionales distribuidas en siete eliminatorias de ida y vuelta. Cada serie otorgará un boleto a la fase de grupos, por lo que únicamente los ganadores conseguirán avanzar al torneo. Los equipos que pierdan sus respectivos enfrentamientos quedarán fuera de la competición y perderán la oportunidad de participar en esta edición.