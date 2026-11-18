La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) confirmó este miércoles 18 de noviembre la actualización de su ranking de selecciones nacionales, un movimiento que permitió definir los siete enfrentamientos de ida y vuelta correspondientes al repechaje rumbo a la Copa Oro 2027.
La competición más importante de Concacaf se celebrará del 17 de junio al 11 de julio de 2027 y contará con la participación de las selecciones que obtengan su clasificación directa, además de los siete combinados nacionales que logren imponerse en el repechaje.
El repechaje rumbo a la Copa Oro 2026 será en marzo del 2027 y contará con 14 selecciones nacionales distribuidas en siete eliminatorias de ida y vuelta. Cada serie otorgará un boleto a la fase de grupos, por lo que únicamente los ganadores conseguirán avanzar al torneo. Los equipos que pierdan sus respectivos enfrentamientos quedarán fuera de la competición y perderán la oportunidad de participar en esta edición.
La Selección Nacional de Honduras se enfrentará a Guayana Francesa en una serie de ida y vuelta que definirá uno de los últimos cupos disponibles para el certamen regional. El combinado catracho tendrá la responsabilidad de imponerse en ambos compromisos o conseguir un resultado favorable en el global para evitar una eliminación que supondría un duro golpe para sus aspiraciones internacionales.
Los dirigidos por José Francisco Molina tendrán que preparar una eliminatoria exigente frente a un rival que también buscará hacer historia y ganarse un lugar entre las mejores selecciones de la región.
Uno de los aspectos favorables para la Bicolor es que cerrará la serie en territorio hondureño, una condición que podría resultar determinante si logra obtener una ventaja en el encuentro de ida. El respaldo de su afición y la posibilidad de disputar el compromiso decisivo en casa representan factores que Honduras deberá aprovechar para cumplir con el objetivo.
Estos son los siete cruces del repechaje rumbo a la Copa Oro 2026:
Jamaica vs Aruba.
Costa Rica vs Puerto Rico.
Haití vs Nicaragua.
Honduras vs Guayana Francesa.
Guatemala vs República Dominicana.
Curazao vs El Salvador.
Surinam vs Trinidad y Tobago.
Cada enfrentamiento se disputará a doble partido y el ganador de cada serie obtendrá su boleto a la fase de grupos del certamen continental.
Selecciones clasificadas a Copa Oro 2026:
1 - Arabia Saudita
2 - Panamá
3 - Canadá
4 - Cuba
5 - Guyana
6 - Santa Lucía
7 - Estados Unidos
8 - México
9 - San Vicente y Las Granadinas.