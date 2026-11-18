Tegucigalpa, Honduras. Gerson Velásquez, ministro de Seguridad Pública de Honduras afirma que las autoridades tienen identificado al cabecilla de la estructura criminal y que trabajan para capturarlo. También se refirió a la rehabilitación de privados de libertad, la regulación del consumo de alcohol y los operativos de seguridad durante la temporada de aguinaldos. Velásquez, aseguró que las estructuras criminales que durante años han sembrado temor en municipios del sur del país se encuentran debilitadas y que las autoridades mantienen la búsqueda de su principal cabecilla, quien ya cuenta con una orden de captura por varios delitos. Las declaraciones del funcionario surgen luego de la divulgación de mensajes en redes sociales atribuidos al denominado Cartel del Diablo, en los que supuestamente se amenaza a pobladores de varios departamentos.

Velásquez manifestó que las autoridades no tienen certeza de que los mensajes hayan sido emitidos por el criminal señalado, pero se indicó que su propósito sería generar temor entre la población. “Más allá de eso, eso es un mensaje procurando causar un temor en la población”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ministro afirmó que esta estructura criminal ha sido sometida durante años a la población de tres municipios del sur del país mediante campañas de terror. Sin embargo, asegura que actualmente tiene poca capacidad logística.

"Ahora están debilitados y prácticamente tienen muy poca estructura logística. Solo nos queda el cabecillo y dos que tres miembros que tienen que anda escondiéndose con él", manifestó. Asimismo, indicó que el principal líder de esta estructura está plenamente identificado y que las autoridades continuarán con los operativos para lograr su captura. “Ya tiene orden de captura por varios delitos y lo estamos buscando y no vamos a darle tregua hasta capturarlo”, sostuvo.

Analizan incorporar a privados de libertad en obras públicas

En relación con la posibilidad de que personas privadas de libertad participen nuevamente en la construcción de obras públicas, como puentes, Velásquez explicó que se trata de una iniciativa que analiza el Congreso Nacional.

Según el funcionario, la propuesta contempla que algunos internos puedan participar en actividades laborales como parte de sus procesos de rehabilitación y, al mismo tiempo, obtener ingresos para contribuir a sus necesidades personales y familiares.

Velásquez también señaló que los integrantes de estructuras terroristas no formarían parte de esta iniciativa, debido al régimen de reclusión establecido para ellos.​​​​​​​



Sin decisión sobre regulación del consumo de alcohol

Otro de los temas abordados por el ministro fue la posibilidad de regular el consumo de bebidas alcohólicas durante los fines de semana, ante el incremento de hechos violentos registrados en esos períodos. Al respecto, indicó que todavía no existe una determinación y que el tema continúa en análisis.

El funcionario explicó que las estadísticas de violencia muestran un aumento de víctimas durante los fines de semana y en horas de la noche, particularmente en espacios de recreación ​​​​​donde existe consumo de bebidas alcohólicas.​​​​​​​



La policía reforzará la seguridad durante la temporada de aguinaldos

De cara a la temporada de pago de aguinaldos, Velásquez aseguró que la Policía Nacional concentrará sus recursos en las zonas con mayor circulación de personas y movimiento de dinero, debido al incremento de la actividad comercial. Explicó que estos lugares suelen convertirse en puntos de interés para los delincuentes, especialmente cuando los ciudadanos realizan compras o disponen de sus ingresos adicionales.

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