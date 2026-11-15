Capturan a madre y hermana de "El Diablo", supuesto cabecilla del Cartel del Diablo

Yoro, Honduras. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este domingo a dos mujeres señaladas como integrantes de la estructura criminal denominada Cartel del Diablo, durante un operativo ejecutado en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro. Las detenidas fueron identificadas como Juana Rodas Cálix, de 60 años, y Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18, quienes, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, son madre y hermana, respectivamente, de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido con el alias de "El Diablo" y señalado como uno de los principales cabecillas de esta organización criminal. La operación fue ejecutada a las 7:30 de la mañana en la aldea Chilindrones, en Sulaco, mediante un allanamiento de morada convalidado y en cumplimiento de órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula.

En el operativo participaron agentes de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, con apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, el Comando de Operaciones Especiales (COE), el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Ambas mujeres son requeridas por el delito de asociación terrorista, en perjuicio del orden público del Estado de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el informe de la DPI, las investigaciones se extendieron durante cuatro años y permitieron recopilar elementos técnicos, periciales y documentales que presuntamente vinculan a las sospechosas con las actividades de la organización criminal.

Las autoridades sostienen que las mujeres habrían colaborado con la estructura mediante el suministro de información, víveres, alimentación, traslado de drogas y apoyo logístico para facilitar sus operaciones.

Ofensiva contra el Cártel del Diablo