Con caminata conmemoran Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Pacientes pediátricos del hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, que padecen diabetes, realizaron una caminata la mañana de este domingo 15 de noviembre, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, fecha celebrada cada 14 de noviembre. La actividad, en la que participaron unas 200 personas, inició a las 7:00 am frente al hospital y concluyó en la Plaza de las Banderas en la primera calle. El objetivo fue concienciar a padres de familia sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad. El doctor Arnol Reyes, endocrinólogo del centro asistencial, dijo que "el objetivo principal es dar a conocer este grupo, como uno que lucha por obtener siempre recursos para educación, mejores insumos como insulina u otros medicamentos que necesitan nuestros pacientes".

Asimismo, indicó que actualmente el centro asistencial atiende a unos 250 pacientes entre las edades de 8 a 17 años que luchan día a día con diabetes. Por esta razón manifestó que es necesario que los padres adopten hábitos alimenticios adecuados para sus hogares, ya que de esa manera cuidan la salud familiar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Los niños son un grupo muy sensible de la población que padece esta enfermedad y no están exentos. Es por eso la importancia de que los padres estén pendientes de su alimentación, la cual consta de un balance, de comer vegetales y evitar exceso de carbohidratos" recomendó. Reyes dijo que la diabetes, en especial la tipo 1, no es prevenible, sino que es hereditaria. En este caso, refirió que los signos que deben alarmar a los padres son la pérdida de peso en los hijos y hambre excesiva, síntomas que muchas veces pueden ser súbitos y causar una descompensación metabólica.

El endocrinólogo informó que el centro asistencial actualmente cuenta con medicamentos como la insulina de acción prolongada; sin embargo, no cuentan con todos los tipos de insulina necesaria para hacer menos traumático el tratamiento de los menores.