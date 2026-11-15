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Con caminata conmemoran Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes en San Pedro Sula

En el Hospital Mario Rivas reciben atención unos 250 pacientes de entre 8 y 17 años que libran una batalla diaria contra la diabetes

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 10:57 -
  • Eleana Enamorado
Con caminata conmemoran Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes en San Pedro Sula

Pacientes del Hospital Mario Rivas realizaron una caminata acompañados por la banda del Instituto Young Spirit, del sector Jutosa de Choloma.

 Fotos: Eleana Enamorado/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Pacientes pediátricos del hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, que padecen diabetes, realizaron una caminata la mañana de este domingo 15 de noviembre, en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, fecha celebrada cada 14 de noviembre.

La actividad, en la que participaron unas 200 personas, inició a las 7:00 am frente al hospital y concluyó en la Plaza de las Banderas en la primera calle. El objetivo fue concienciar a padres de familia sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad.

El doctor Arnol Reyes, endocrinólogo del centro asistencial, dijo que "el objetivo principal es dar a conocer este grupo, como uno que lucha por obtener siempre recursos para educación, mejores insumos como insulina u otros medicamentos que necesitan nuestros pacientes".

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Asimismo, indicó que actualmente el centro asistencial atiende a unos 250 pacientes entre las edades de 8 a 17 años que luchan día a día con diabetes.

Por esta razón manifestó que es necesario que los padres adopten hábitos alimenticios adecuados para sus hogares, ya que de esa manera cuidan la salud familiar.

"Los niños son un grupo muy sensible de la población que padece esta enfermedad y no están exentos. Es por eso la importancia de que los padres estén pendientes de su alimentación, la cual consta de un balance, de comer vegetales y evitar exceso de carbohidratos" recomendó.

Reyes dijo que la diabetes, en especial la tipo 1, no es prevenible, sino que es hereditaria. En este caso, refirió que los signos que deben alarmar a los padres son la pérdida de peso en los hijos y hambre excesiva, síntomas que muchas veces pueden ser súbitos y causar una descompensación metabólica.

La caminata fue en el bulevar Morazán de San Pedro Sula.

La caminata fue en el bulevar Morazán de San Pedro Sula.

(Fotos: Eleana Enamorado/LA PRENSA)

El endocrinólogo informó que el centro asistencial actualmente cuenta con medicamentos como la insulina de acción prolongada; sin embargo, no cuentan con todos los tipos de insulina necesaria para hacer menos traumático el tratamiento de los menores.

"Hay una insulina de acción corta que es la análoga, la cual no la tenemos, y estamos luchando porque se incorpore en el plan básico del tratamiento. Esta es una que la aguja es muy pequeña y esto haría que el menor se sintiera más tranquilo al momento de recibir su insulina", explicó Reyes.

En el caso de la insulina normal, manifestó que la aguja es más grande, lo que provoca incomodidad en el pacientes.

"Esta es una insulina que se aplica con una jeringa grande. Decirle a un niño que le vamos a poner una jeringa tres veces al día, desayuno, almuerzo y cena es sencible y traumático. Si se tuviera la insulina análoga, la forma de ver el tratamiento, le camiaria al niño", finalizó el endocrinólogo.

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Eleana Enamorado
Eleana Enamorado
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah-Cortés). Periodista multimedia con más de cuatro años de experiencia en notas de salud, desastres naturales, historias humanas y en especial énfasis en notas judiciales y de sucesos.

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