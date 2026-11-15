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Hallan el cuerpo de Norma Ruiz en una playa tras seis días desaparecida

La mujer de 35 años desapareció luego de ser arrastrada por una corriente mientras disfrutaba de un día de playa con su familia

Hallan el cuerpo de Norma Ruiz en una playa tras seis días desaparecida
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El cuerpo de Norma Ruiz, una turista de 35 años que desapareció luego de ser arrastrada por una corriente marina, fue localizado sin vida después de seis días de búsqueda en Playas de Rosarito, en el estado de Baja California, México.
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El hallazgo se produjo el sábado 14 de noviembre en la zona de Los Arenales, en la delegación Primo Tapia, luego de que la mujer permaneciera desaparecida desde el domingo 8 de noviembre, cuando ingresó al mar para nadar durante un paseo familiar.
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Norma, quien era residente de Canoga Park, California, había viajado junto a sus familiares para disfrutar de un día de descanso en la playa La Misión. Sin embargo, la tarde del domingo comenzó a tener dificultades para salir del agua después de ingresar a nadar.
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Según el relato de sus familiares, la mujer fue arrastrada por la corriente marina, por lo que solicitaron ayuda a los salvavidas. El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 2:00 de la tarde, lo que dio inicio a un operativo para tratar de localizarla.
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Durante los siguientes días, elementos de Bomberos y Protección Civil de Playas de Rosarito realizaron labores de búsqueda por mar y aire, con apoyo de motos acuáticas, drones y personal de rescate de Ensenada. También se sumaron elementos de la Secretaría de Marina.
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La búsqueda concluyó el sábado cuando una persona que caminaba por la playa Los Arenales observó un cuerpo flotando en el agua y alertó a las autoridades.
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Los equipos de emergencia se desplazaron al lugar y confirmaron que se trataba de Norma Ruiz.
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La noticia fue confirmada por su padre, Luis Ruiz, quien recibió una llamada de la Dirección de Bomberos y Protección Civil para informarle sobre el hallazgo.
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El cuerpo fue localizado aproximadamente a 10 kilómetros del sitio donde la mujer había sido vista por última vez.
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Posteriormente, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y autorizaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará una necropsia antes de que sea entregado a sus familiares.
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