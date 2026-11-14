“No quiero estar aquí”: palabras de una niña de 8 años tras ser detenida por ICE

Una niña de 8 años identificada como Bárbara Nicole Hidalgo Chuecos fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo en Irving, Texas.
La detención de la menor ha generado preocupación entre quienes estuvieron a cargo de su cuidado durante varios años, debido a que aseguran desconocer bajo qué autoridad permanece retenida y cuáles serán los siguientes pasos en su proceso migratorio.
De acuerdo con un reporte policial, Bárbara vivió durante años con una familia de acogida después de que las autoridades de protección infantil intervinieran por presuntos episodios de negligencia y maltrato por parte de su madre biológica.
Su cuidadora, Laura Mejía, contó al medio Noticias 23 que conoció a la madre de la pequeña cuando esta llegó a Estados Unidos desde Venezuela en busca de asilo político. En aquel momento, la ayudó con el proceso de inscripción de la niña en una escuela y, con el paso del tiempo, comenzó a desarrollar un vínculo afectivo con ella.
Posteriormente, ante los problemas que enfrentaba la menor en su entorno familiar, los servicios de protección infantil intervinieron. Fue entonces cuando Laura y su esposo, Allith Galaviz, iniciaron un proceso legal para obtener la custodia de Bárbara y hacerse cargo de su crianza.
La pareja aseguró que la madre biológica de la niña fue detenida por agentes de ICE en febrero de 2026. Desde entonces, la familia cuidadora ha permanecido pendiente de la situación de la pequeña y de las decisiones relacionadas con su futuro.
Según la información difundida por medios estadounidenses, la niña se encuentra retenida en un centro de detención migratoria en Corpus Christi, Texas.
Su familia de acogida afirma que no ha recibido información clara sobre la autoridad responsable de su custodia ni sobre las condiciones de su permanencia en ese lugar.
La detención de Bárbara ocurrió cuando Galaviz se desplazaba en su vehículo junto a su hijo y la pequeña, a quien también llevaba a la escuela. Durante el trayecto, agentes del ICE interceptaron el automóvil y exigieron al conductor que entregara a la niña.
Ante la intervención de los oficiales, Galaviz pidió explicaciones y cuestionó los motivos por los que pretendían llevarse a Bárbara. Sin embargo, los agentes continuaron con el procedimiento, mientras el cuidador intentaba obtener información sobre lo que estaba sucediendo.
En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que uno de los agentes rompe el vidrio de la puerta del conductor para poder abrirla. Posteriormente, los oficiales sacaron a la menor del vehículo, dejando a su familia cuidadora sin información clara sobre su destino.
Un abogado de inmigración Jaime Barrón explicó que la familia cuidadora no acudió ante las autoridades migratorias cuando la menor debía comparecer a una audiencia programada para julio de 2026. Esta inasistencia podría tener consecuencias en su expediente y, según lo señalado por el abogado, se presume que podría existir una orden de deportación.
Mientras tanto, Laura y Allith han logrado comunicarse con Bárbara mediante videollamadas. Durante esas conversaciones, la pequeña ha expresado su angustia por permanecer detenida y ha recordado a la mujer que estuvo a cargo de su cuidado las promesas que le hizo. “Me prometiste que me ibas a cuidar”, le habría dicho la niña a Laura durante una de las llamadas. En otro momento, expresó su deseo de salir del lugar al manifestar: “No quiero estar aquí”.
La familia cuidadora espera que las autoridades les permitan recuperar a Bárbara y que se aclare su situación legal. Entre sus principales preocupaciones está la posibilidad de que la pequeña sea deportada junto con su madre biológica, quien también permanece bajo custodia migratoria.