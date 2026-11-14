“No quiero estar aquí”: palabras de una niña de 8 años tras ser detenida por ICE

Mientras tanto, Laura y Allith han logrado comunicarse con Bárbara mediante videollamadas. Durante esas conversaciones, la pequeña ha expresado su angustia por permanecer detenida y ha recordado a la mujer que estuvo a cargo de su cuidado las promesas que le hizo. “Me prometiste que me ibas a cuidar”, le habría dicho la niña a Laura durante una de las llamadas. En otro momento, expresó su deseo de salir del lugar al manifestar: “No quiero estar aquí”.