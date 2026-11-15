Dos petroleros chocan con minas navales en el estrecho de Ormuz y uno se hunde

Teherán. Dos petroleros sufrieron fuertes explosiones tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y uno de ellos, un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, se hundió en aguas del golfo Pérsico, informó este domingo la Guardia Revolucionaria iraní.

“En las últimas horas, dos petroleros que navegaban por la ruta meridional no autorizada del estrecho de Ormuz sufrieron explosiones de gran magnitud tras chocar contra minas navales”, anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El cuerpo militar aseguró que ambos buques habían apagado sus sistemas de identificación y posicionamiento para atravesar de manera “ilegal” el estrecho con el apoyo de las fuerzas estadounidenses y que se incendiaron tras las explosiones.

Uno de ellos, un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo, se hundió en aguas del sur del golfo Pérsico, según la Guardia Revolucionaria, que advirtió a los pescadores de la zona del peligro de colisionar con sus restos.