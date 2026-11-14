EEUU descarta ciberataque y atribuye caos aéreo a fallas en sistema de la FAA

Washington, Estados Unidos. El secretario de Transporte de Estados Unidos,Sean Duffy, confirmó este sábado que la suspensión total de despegues ordenada la víspera no se debió a un ciberataque y en su lugar apuntó a fallas en un sistema aéreo obsoleto, mientras continúa investigando las causas del incidente. "No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio ", dijo Duffy en una rueda de prensa.

Según el secretario, el problema comenzó cuando un contratista de la compañía L3Harris, que proporciona servicios a la FAA, realizaba un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo. "Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaon un enrutador defectuoso. Todavía no hemos determinado cuál fue el fallo", agregó Duffy.

También insistió en su petición de más fondos al Congreso, al que ha solicitado 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea, y aseguró que el presidente, Donald Trump, está dispuesto a trabajar en esto con los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El administrador de la FAA, Bryan Bedford, reafirmó ante la prensa que no existe ninguna "prueba de intenciones maliciosas" detrás del problema en las telecomunicaciones.