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EEUU descarta ciberataque y atribuye caos aéreo a fallas en sistema de la FAA

El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la paralización de despegues en EEUU a fallas tecnológicas y descartó un ataque informático

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 16:52 -
  • Agencia EFE
EEUU descarta ciberataque y atribuye caos aéreo a fallas en sistema de la FAA

Sean Duffy descartó que un ataque informático causara la suspensión de vuelos en EE UU y responsabilizó a fallas en los sistemas de la FAA.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos. El secretario de Transporte de Estados Unidos,Sean Duffy, confirmó este sábado que la suspensión total de despegues ordenada la víspera no se debió a un ciberataque y en su lugar apuntó a fallas en un sistema aéreo obsoleto, mientras continúa investigando las causas del incidente.

"No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio ", dijo Duffy en una rueda de prensa.

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Según el secretario, el problema comenzó cuando un contratista de la compañía L3Harris, que proporciona servicios a la FAA, realizaba un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

"Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaon un enrutador defectuoso. Todavía no hemos determinado cuál fue el fallo", agregó Duffy.

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También insistió en su petición de más fondos al Congreso, al que ha solicitado 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea, y aseguró que el presidente, Donald Trump, está dispuesto a trabajar en esto con los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, reafirmó ante la prensa que no existe ninguna "prueba de intenciones maliciosas" detrás del problema en las telecomunicaciones.

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Bedford también descartó una relación entre el fallo de este viernes con un nuevo sistema de inteligencia artificial que la FAA ha implementado en los últimos meses para ayudar a gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

"Es un sistema que no está vinculado ni conectado a los sistemas que sufrieron la interrupción ayer", agregó.

Miles de pasajeros en toda la nación continúan viéndose afectados este sábado por la suspensión total de despegues de la víspera, que todavía deja más de 4.100 vuelos cancelados y más de 3.200 retrasos, según el sitio de rastreo FlighAware, mientras los aeropuertos del país recuperan lentamente su actividad habitual.

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