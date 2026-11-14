Sicarios en moto matan a abogada cuando preparaba su boda dentro de una iglesia

Villavicencio, Colombia. La bogada Alejandra Ramírez Garzón, de 31 años, fue asesinada a balazos dentro de un despacho parroquial de la Catedral de Villavicencio, en Colombia, cuando presuntamente realizaba diligencias relacionadas con los preparativos de su matrimonio con el concejal Armando Baquero.

Por el crimen, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta 20 millones (6 mil dólares) de pesos para identificar y capturar al responsable.

Ramírez Garzón era contratista de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía y pareja sentimental del concejal. Según la información preliminar, se encontraba en las instalaciones de la iglesia cuando un hombre ingresó al despacho parroquial y abrió fuego contra ella.

De acuerdo con las versiones difundidas, el atacante vestía un jean azul, una chaqueta negra y llevaba un casco cerrado. El sujeto habría disparado en repetidas ocasiones contra la mujer y después escapó en una motocicleta que lo esperaba en el exterior, sobre la calle 39.