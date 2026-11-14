Sicarios en moto matan a abogada cuando preparaba su boda dentro de una iglesia

Villavicencio, Colombia. La bogada Alejandra Ramírez Garzón, de 31 años, fue asesinada a balazos dentro de un despacho parroquial de la Catedral de Villavicencio, en Colombia, cuando presuntamente realizaba diligencias relacionadas con los preparativos de su matrimonio con el concejal Armando Baquero.
Por el crimen, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta 20 millones (6 mil dólares) de pesos para identificar y capturar al responsable.
Ramírez Garzón era contratista de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía y pareja sentimental del concejal. Según la información preliminar, se encontraba en las instalaciones de la iglesia cuando un hombre ingresó al despacho parroquial y abrió fuego contra ella.
De acuerdo con las versiones difundidas, el atacante vestía un jean azul, una chaqueta negra y llevaba un casco cerrado. El sujeto habría disparado en repetidas ocasiones contra la mujer y después escapó en una motocicleta que lo esperaba en el exterior, sobre la calle 39.
El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes difundidas se observa a la víctima intentando correr para escapar de su agresor, aunque no logró ponerse a salvo. Otra mujer también resultó herida durante el hecho.
Tras los disparos, ciudadanos auxiliaron a Alejandra y la trasladaron en un taxi al Hospital Departamental de Villavicencio. La mujer ingresó a cirugía debido a la gravedad de las heridas, pero falleció después de que el personal médico intentara salvarle la vida durante aproximadamente cuatro horas.
Hipótesis: posibles motivos personales
El asesinato generó conmoción entre familiares, amigos y habitantes de Villavicencio, especialmente por las circunstancias en que ocurrió. La noticia también provocó muestras de solidaridad hacia el concejal Armando Baquero, quien respondió a uno de los mensajes de apoyo con palabras de agradecimiento.
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y determinar quién estuvo detrás del ataque. Entre las hipótesis mencionadas en reportes difundidos aparecen posibles motivos personales y económicos, incluso una presunta relación con un préstamo de dinero; sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.