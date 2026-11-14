¿Borrarse los tatuajes evitará capturas? Policía aclara situación en Honduras

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Juan Carlos Monge, dijo a EFE que «el Estado tiene la obligación de responder» a la demanda de seguridad, pero «tiene que hacerlo con las reglas adecuadas» y conforme a las normas nacionales e internacionales.