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Esta zona de Honduras no tendrá energía este domingo 15 de noviembre

La Enee detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 08:07 -
  • Josué Cárcamo
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este domingo 15 de noviembre de 2026.

 Foto: Archivo La Prensa
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La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.

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Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos siete horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.

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La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.

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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, según indica el comunicado.

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La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.

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Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:

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La interrupción del servicio de energía eléctrica afectará varios sectores de Puerto Cortés en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Entre las zonas programadas figuran el barrio San Ramón (suroeste), Tela Rail Road Company, Melaza, Hondupalma, Hondupetrol y Aldesa.
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Asimismo, el corte de energía abarcará Frigoríficos ENP, Hondutel, el mercado municipal, Banco de Occidente, Banco Banpaís, Banco Davivienda, Banco BAC Bamer, Banco Ficohsa y Banco Lafise.
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Entre las zonas comerciales y residenciales que también estarán sin electricidad figuran los sectores comerciales de la primera, segunda y tercera avenida, colonia Kennedy, colonia 01 de Mayo, barrio Campo Rojo, barrio El Muelle y barrio El Centro, en la segunda avenida.
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