Sectores de Olancho que estarán sin electricidad este sábado 14 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el listado de sectores que estarán sin servicio eléctrico este sábado 14 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica informó que las interrupciones del servicio corresponden a trabajos de mantenimiento programados en distintos sectores del país.
Las interrupciones del servicio eléctrico tendrán una duración de al menos ocho horas, según informó la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee explicó que los trabajos de mantenimiento se realizarán en el circuito CAT-L376 e incluirán labores generales y la instalación de restauradores como parte del proyecto DAS.
Entre las zonas afectadas figuran varias comunidades de distintos municipios del departamento de Olancho, debido a los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
La Enee solicitó paciencia y comprensión a los habitantes de las zonas afectadas durante la suspensión del servicio de energía eléctrica.
De acuerdo con el aviso oficial, los sectores que tendrán interrupciones del servicio eléctrico son los siguientes:
Varios municipios del departamento de Olancho tendrán interrupciones del servicio eléctrico en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Entre las zonas afectadas se encuentran: Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, San Luis de Lajas, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre, aldea González y zonas aledañas.
Se recomienda a la población de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias con anticipación para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio eléctrico. Asimismo, se aconseja desconectar los aparatos electrónicos para prevenir posibles daños cuando se restablezca el suministro de energía.