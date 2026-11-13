Sectores de Olancho que estarán sin electricidad este sábado 14 de noviembre

Varios municipios del departamento de Olancho tendrán interrupciones del servicio eléctrico en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Entre las zonas afectadas se encuentran: Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, San Luis de Lajas, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre, aldea González y zonas aledañas.