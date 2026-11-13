Muere Efraín Rosas León, actor de "La familia P. Luche", a los 56 años

El espectáculo mexicano lamenta la muerte de Efraín Rosas León, actor conocido en el medio artístico como "El Gallo", quien participó en producciones televisivas como "La familia P. Luche" y "Hasta que el dinero nos separe". El intérprete falleció a los 56 años, según confirmaron organizaciones del gremio artístico.
La noticia trascendió el jueves 12 de noviembre, cuando la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) difundieron mensajes para comunicar su fallecimiento y expresar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión.
Su partida también despertó interés por las condiciones que atravesaba durante los últimos meses de vida. Antes de morir, Rosas León había compartido en Facebook que padecía diabetes y enfrentaba dificultades económicas debido a la falta de oportunidades laborales y los gastos cotidianos.
Hasta el viernes 13 de noviembre, no se había divulgado información oficial sobre las causas específicas de su fallecimiento. Ni las asociaciones que confirmaron la noticia ni sus familiares habían ofrecido detalles que permitieran establecer qué provocó su muerte.
Aunque el actor había hablado públicamente sobre su diagnóstico de diabetes, no existe información confirmada que permita vincular esa enfermedad con su deceso. En una de sus publicaciones explicó que un médico le había recomendado no salir solo y contar con alguien que pudiera acompañarlo, especialmente durante la noche.
En ese mismo mensaje dejó al descubierto las dificultades para seguir esa indicación, pues no contaba con los recursos necesarios para pagar a una persona que lo asistiera. También relató que había vendido algunas pertenencias para conseguir dinero, aunque los resultados no siempre eran suficientes.
En otra publicación, realizada en marzo, solicitó ayuda económica para adquirir un calentador de agua y explicó que únicamente tenía 50 pesos disponibles. "En estos momentos sólo tengo $50", escribió, al tiempo que pidió comprensión a quienes pudieran colaborar con su situación.
Conocido como "El Gallo", Rosas León desarrolló una trayectoria como actor de televisión y cine en México. Uno de sus personajes más recordados fue "El Músculos", en la telenovela "Hasta que el dinero nos separe", producción que le permitió llegar a una amplia audiencia.
Su recorrido artístico también incluyó participaciones en la serie "Camelia la Texana" (2014) y en la comedia "La familia P. Luche". En la pantalla grande formó parte de películas como "Tenemos la carne" (2016) y "Todas las pecas del mundo" (2019).
Su trabajo cinematográfico más reciente mencionado en los reportes fue "Párvulos: Hijos del Apocalipsis" (2024). Tras conocerse su muerte, la ANDA recordó al intérprete con un mensaje de despedida y destacó el cariño que despertó entre quienes compartieron con él dentro de la industria.