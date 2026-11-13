Hijo es acusado de matar a puñaladas a su propia madre; nieto llamó al 911

Una mujer de 61 años murió tras ser apuñalada dentro de su vivienda en El Bronx, Nueva York. Por el crimen fue detenido su hijo, Martin Thomas, de 43 años, quien enfrenta varios cargos.
La víctima fue identificada como Annie Nesmith. El ataque ocurrió alrededor de las 10:13 de la noche del pasado lunes 9 de noviembre, en un apartamento de East 208th Street, en el sector de Norwood.
Según la Policía de Nueva York, los agentes encontraron a Nesmith con varias heridas en el cuello y otras partes del cuerpo. La trasladaron al Hospital St. Barnabas, donde falleció.
El caso tomó un giro aún más doloroso porque uno de los nietos de la mujer habría pedido ayuda durante la emergencia. De acuerdo con un reporte audiovisual, el joven, de 23 años, encontró a su abuela y llamó al 911.
Nesmith había criado a dos de sus nietos luego de que su hija muriera de cáncer en 2009. También había perdido recientemente a su esposo, según la información proporcionada sobre el caso.
Vecinos la recordaron como una mujer amable, trabajadora y pendiente de su familia. Una de ellas, identificada como Vera, destacó que era firme con sus hijos y les enseñaba a respetar a las personas mayores.
La mujer también acostumbraba compartir comida con otros residentes del edificio, según los testimonios recogidos por medios locales.
Thomas fue detenido durante la madrugada del martes 10 de noviembre. El New York Daily News informó que tenía arrestos anteriores y condenas relacionadas con la posesión ilegal de armas.
El hombre enfrenta cargos de asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma. Sin embargo, se mantiene la presunción de inocencia mientras el proceso judicial determina su responsabilidad.
Las autoridades continúan investigando el caso para establecer cómo ocurrió el ataque. La muerte de Nesmith ha causado consternación entre sus vecinos, quienes la recuerdan por su generosidad y dedicación a sus nietos.