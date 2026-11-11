¿Los Simpson predijeron un apagón mundial para el 17 de noviembre? Esta es la verdad

Una teoría que circula en redes sociales sobre un supuesto apagón mundial previsto para el 17 de noviembre de 2026 ha generado preocupación entre usuarios de diferentes países. Sin embargo, la historia mezcla una escena de Los Simpson con un simulacro oficial de alertas en Estados Unidos, sin que exista evidencia de un corte eléctrico global.
El rumor sostiene que el próximo martes el planeta podría quedarse sin electricidad, internet y servicios digitales durante varios días, e incluso algunas publicaciones hablan de hasta 90 días de interrupciones. No obstante, ninguna autoridad ha anunciado una emergencia de esas características.
El origen de la especulación está relacionado con el episodio «It's a Blunderful Life», correspondiente al séptimo capítulo de la temporada 35 de Los Simpson, estrenado en noviembre de 2023.
En la historia, una tormenta amenaza a Springfield y un accidente en la planta nuclear provoca una emergencia que deja sin electricidad a la ciudad. Los habitantes pierden el acceso a la tecnología, las comunicaciones y otros servicios cotidianos.
La escena que despertó mayor interés en redes sociales muestra a Lisa Simpson recordando el apagón mediante una anotación en su diario, en la que aparece la fecha 17 de noviembre. Esa referencia fue relacionada por internautas con el año 2026, aunque la serie no establece que el episodio prediga un apagón mundial para ese año.
Además, el corte eléctrico que aparece en la producción animada afecta únicamente a Springfield, la ciudad ficticia donde viven Los Simpson. Por tanto, no constituye una predicción de una emergencia que abarque diferentes países.
Parte de la confusión surge porque Estados Unidos sí tiene programado para esa fecha un ejercicio nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
La prueba está prevista para el martes 17 de noviembre de 2026, a las 2:20 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, equivalente a la 1:20 de la tarde en horario central. Durante el ejercicio se interrumpirá brevemente la programación de radio y televisión participantes.
El simulacro tendrá una duración aproximada de un minuto y consistirá en la transmisión de un tono de alerta acompañado de un mensaje que identificará el ejercicio como una prueba. No contempla cortes de electricidad, interrupciones de internet ni afectaciones a las cuentas bancarias.
La prueba tampoco incluye una alerta nacional programada para teléfonos celulares. En caso de que una emergencia importante obligue a posponer el ejercicio, la fecha alternativa establecida es el 3 de diciembre de 2026.
Otra versión difundida en plataformas digitales habla de un apagón de 72 horas que dejaría sin servicios a la población. Algunas publicaciones relacionan esa duración con recomendaciones de organismos europeos para mantener reservas de agua, alimentos y medicamentos durante tres días ante posibles emergencias.
Sin embargo, esas recomendaciones corresponden a medidas de preparación y prevención, no a un anuncio de que ocurrirá un apagón en una fecha determinada.
También se han mencionado las tormentas solares como una posible causa de interrupciones eléctricas. Aunque estos fenómenos pueden provocar afectaciones regionales, no existe evidencia que permita afirmar que ocasionarán un apagón mundial el 17 de noviembre.