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Los famosos que derrochan belleza en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

La gala musical se transmitirá a partir de las 7 PM a través de TNT y HBO Max.

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 17:31 -
  • Daniela Ramos
Los famosos que derrochan belleza en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026
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Los Latin Grammys 2026 están por comenzar y, con ellos, llega una de las alfombras rojas más esperadas del año. Este 12 de noviembre, Las Vegas se convierte nuevamente en el punto de encuentro de grandes figuras de la industria musical para celebrar la 27ª edición de estos premios, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena.

En la imagen: la modelo argentina Valentina Ferrer y la presentadora puertorriqueña Adamari López.
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La cantante cubana estadounidense Camila Cabello.

 Ian Maule / Getty Images
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El cantante puertorriqueño Daddy Yankee.
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Yilda Banchon con un vestido rosa con aberturas.
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Clarissa Molina con un elegante vestido negro.
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La cantante española Rosalía.
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La reconocida conductora de televisión, podcaster, empresaria, autora y actriz mexicana, Lety Sahagún.
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La conductora de televisión, Adamari López.
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