Los famosos que derrochan belleza en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammys 2026 están por comenzar y, con ellos, llega una de las alfombras rojas más esperadas del año. Este 12 de noviembre, Las Vegas se convierte nuevamente en el punto de encuentro de grandes figuras de la industria musical para celebrar la 27ª edición de estos premios, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena.

En la imagen: la modelo argentina Valentina Ferrer y la presentadora puertorriqueña Adamari López.